लाल किले के पास बम धमाके के बाद कैसे हैं हालात; PHOTOS में देखिए

हर तरफ तबाही

दिल्ली में लाल किला के बाद कार में बम धमाके हुए। इसके बाद वहां पर हर तरफ आग और तबाही का मंजर नजर आ रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा धमाका कभी नहीं सुना था।