लाल किले के पास बम धमाके के बाद कैसे हैं हालात; PHOTOS में देखिए

वाहनों में धमाके के बाद लगी भीषण आग को काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम पूरी शिद्दत के साथ जुट गई।
चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास हुआ यह बम धमाका काफी खतरनाक था। मौके की तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ई-रिक्शा जैसे पिघल गया है। वहीं, मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है।
दिल्ली में लाल किला के बाद कार में बम धमाके हुए। इसके बाद वहां पर हर तरफ आग और तबाही का मंजर नजर आ रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा धमाका कभी नहीं सुना था।
घटना के तत्काल बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं, बड़ी संख्या में एंबुलेंस भी वहां भेजी गईं, ताकि घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके।
बम धमाके की खबर मिलते ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने लगे। आनन-फानन में वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई और अग्निशमन दल को भी तैनात कर दिया गया।
बम धमाके कितने तगड़े थे, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर मौजूद कारें बुरी तरह से तुड़-मुड़ गईं।
जिस कार में धमाके हुए, उसके चीथड़े उड़ गए। घटनास्थल का मंजर ऐसा था कि हर तरफ बस राख ही राख फैली नजर आ रही थी।
लाल किले के पास विस्फोट की जानकारी होते ही, वहां मौजूद लोग घटनास्थल की तरफ भागे। आग की ऊंची-ऊंची लपटों के बीच कुछ लोग वीडियो बनाते भी नजर आए।
धमाका इतना तगड़ा था कि मरने वालों के शव का अवशेष भी बड़ी मुश्किल से मिला। मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने शवों को अवशेष को उठाकर स्ट्रेचर पर रखा।
बम धमाके में कारों के चीथड़े तो उड़े ही, ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ने भट्टियों में पिघला दिया है। कुछ कारों को देखकर उनके मॉडल या नाम तक का अनुमान लगाना मुश्किल था।