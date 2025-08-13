Debt free these 8 stocks delivered up to 455 percent return in 1 year ताबड़तोड़ पैसे छाप रहे ये 8 शेयर, कीमत ₹10 से भी कम, कर्ज फ्री है कंपनी
आज हम आपको 8 ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जो कि कर्ज फ्री हैं और इनकम रिटर्न भी शानदार रहा है। आइए जानते हैं डिटेल में... 

Varsha PathakWed, 13 Aug 2025 06:36 PM
कर्ज फ्री है कंपनी

कर्ज फ्री पेनी स्टॉक वे होते हैं, जिनकी कीमत काफी कम है और जिनके पास कर्ज बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। कर्ज फ्री होना किसी भी शेयर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। हालांकि, शेयर पर दांव लगाने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो, प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यूएशन मैट्रिक्स (P/E, P/B आदि) भी हमेशा देखना चाहिए। आज हम आपको 8 ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जो कि कर्ज फ्री हैं और इनकम रिटर्न भी शानदार रहा है। आइए जानते हैं डिटेल में...

जी-टेक इंफो ट्रेनिंग

जी-टेक इंफो ट्रेनिंग के शेयर की कीमत वर्तमान में 9.30 रुपये है। सालभर में यह शेयर 455% तक चढ़ गया है।

पदम कॉटन यार्न

पदम कॉटन यार्न के शेयर की कीमत वर्तमान में 8.93 रुपये है। सालभर में यह शेयर 407% तक चढ़ गया है।

कश्यप टेली-मेडिसिन

कश्यप टेली-मेडिसिन के शेयर की कीमत वर्तमान में 8.17 रुपये है। सालभर में यह शेयर 300% तक चढ़ गया है।

स्वम सॉफ्टवेयर

स्वम सॉफ्टवेयर के शेयर की कीमत वर्तमान में 8.36 रुपये है। सालभर में यह शेयर 155% तक चढ़ गया है।

धेनु बिल्डकॉन इंफ्रा

धेनु बिल्डकॉन इंफ्रा के शेयर की कीमत वर्तमान में 5.91 रुपये है। सालभर में यह शेयर 90% तक चढ़ गया है।

डीजेएस स्टॉक और शेयर

डीजेएस स्टॉक और शेयर के शेयर की कीमत वर्तमान में 2.34 रुपये है। सालभर में यह शेयर 55% तक चढ़ गया है।

फिल्मसिटी मीडिया

फिल्मसिटी मीडिया के शेयर की कीमत वर्तमान में 2.04 रुपये है। सालभर में यह शेयर 55% तक चढ़ गया है।

गुजरात वाइंडिंग सिस्टम

गुजरात वाइंडिंग सिस्टम के शेयर की कीमत वर्तमान में 6.65 रुपये है। सालभर में यह शेयर 25% तक चढ़ गया है।

