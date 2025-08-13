ताबड़तोड़ पैसे छाप रहे ये 8 शेयर, कीमत ₹10 से भी कम, कर्ज फ्री है कंपनी

कर्ज फ्री है कंपनी

कर्ज फ्री पेनी स्टॉक वे होते हैं, जिनकी कीमत काफी कम है और जिनके पास कर्ज बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। कर्ज फ्री होना किसी भी शेयर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। हालांकि, शेयर पर दांव लगाने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो, प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड, वैल्यूएशन मैट्रिक्स (P/E, P/B आदि) भी हमेशा देखना चाहिए। आज हम आपको 8 ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जो कि कर्ज फ्री हैं और इनकम रिटर्न भी शानदार रहा है। आइए जानते हैं डिटेल में...