डेली 2GB डेटा वाला देश का सबसे सस्ता रिचार्ज, कीमत ₹200 से कम, पूरे 28 दिन चलेगा

बीएसएनएल का 199 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।
बीएसएनएल का 229 रुपये का यह प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।
जियो का 198 रुपये का यह प्रीपेड प्लान केवल 14 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है।
जियो का 349 रुपये का यह प्रीपेड प्लान केवल 28 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। जियो की 9th एनवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर के तहत प्लान में ढेर सारे अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
एयरटेल का 379 रुपये का यह प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस, फ्री हैलोट्यून्स और 1 साल के लिए फ्री परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
एयरटेल का 398 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 28 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में 28 दिनों के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन, स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और 1 साल के लिए फ्री परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
वोडाफोन आइडिया का 365 रुपये का यह प्रीपेड प्लान केवल 28 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
वोडाफोन आइडिया का 379 रुपये का यह प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।