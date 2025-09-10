daily 2gb data most cheapest plans in india from jio airtel vi and bsnl डेली 2GB डेटा वाला देश का सबसे सस्ता रिचार्ज, कीमत ₹200 से कम, पूरे 28 दिन चलेगा
डेली 2GB डेटा वाला देश का सबसे सस्ता रिचार्ज, कीमत ₹200 से कम, पूरे 28 दिन चलेगा

सबसे कम कीमत में डेली 2GB डेटा वाला प्लान तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको देश के सबसे सस्ते डेली 2GB डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में हमने केवल उन्हीं प्लान्स को शामिल किया है, जो सर्विस वैलिडिटी, कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स के साथ आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं...

Arpit SoniWed, 10 Sep 2025 08:33 PM
1. BSNL का 199 रुपये का प्रीपेड प्लान

बीएसएनएल का 199 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

2. BSNL का 229 रुपये का प्रीपेड प्लान

बीएसएनएल का 229 रुपये का यह प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

3. Jio का 198 रुपये का प्लान

जियो का 198 रुपये का यह प्रीपेड प्लान केवल 14 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है।

4. Jio का 349 रुपये का प्लान

जियो का 349 रुपये का यह प्रीपेड प्लान केवल 28 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। जियो की 9th एनवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर के तहत प्लान में ढेर सारे अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं।

5. Airtel का 379 रुपये का प्रीपेड प्लान

एयरटेल का 379 रुपये का यह प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का एक्सेस, फ्री हैलोट्यून्स और 1 साल के लिए फ्री परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

6. Airtel का 398 रुपये का प्रीपेड प्लान

एयरटेल का 398 रुपये का यह प्रीपेड प्लान 28 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में 28 दिनों के लिए JioHotstar सब्सक्रिप्शन, स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और 1 साल के लिए फ्री परप्लेक्सिटी AI प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

7. Vi का 365 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडाफोन आइडिया का 365 रुपये का यह प्रीपेड प्लान केवल 28 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

8. Vi का 379 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडाफोन आइडिया का 379 रुपये का यह प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।

