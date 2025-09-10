डेली 2GB डेटा वाला देश का सबसे सस्ता रिचार्ज, कीमत ₹200 से कम, पूरे 28 दिन चलेगा

4. Jio का 349 रुपये का प्लान

जियो का 349 रुपये का यह प्रीपेड प्लान केवल 28 दिनों वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। जियो की 9th एनवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर के तहत प्लान में ढेर सारे अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं।