Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोVastu Shastra: पढ़ाई करने बैठते जरूर हैं लेकिन मन नहीं लगता, क्या करें?

Vastu Shastra: पढ़ाई करने बैठते जरूर हैं लेकिन मन नहीं लगता, क्या करें?

किताबें खोलते हैं, टेबल पर बैठते हैं लेकिन 5-10 मिनट में मन भटक जाता है, स्मरण शक्ति कमजोर रहती है और पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बन पाती है। यह समस्या आजकल ज्यादातर छात्रों को है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार यह बृहस्पति, शुक्र और मन की कमजोरी से जुड़ा है। आइए जानते हैं इसके लिए उपाय।

Navaneet RathaurJan 30, 2026 01:35 pm IST
1/6

3 मुखी रुद्राक्ष

3 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी अग्नि देव और बृहस्पति हैं। यह ग्रह ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता का कारक है। जब बृहस्पति कमजोर होता है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, भूलने की समस्या होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बृहस्पति मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है और पढ़ाई में फोकस बढ़ता है। इसे सोमवार या गुरुवार को धारण करें।

2/6

6 मुखी रुद्राक्ष

6 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी कार्तिकेय और शुक्र हैं। शुक्र मन, इंद्रियों और एकाग्रता का कारक है। जब शुक्र कमजोर होता है, तो मन चंचल रहता है, पढ़ाई में रुचि नहीं बनती और बार-बार ध्यान भटकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मन स्थिर होता है, इंद्रियां नियंत्रण में आती हैं और पढ़ाई में गहरी एकाग्रता मिलती है। इसे शुक्रवार को धारण करना सबसे शुभ है।

3/6

गणेश रुद्राक्ष

गणेश रुद्राक्ष भगवान गणेश का प्रतीक है। यह सभी प्रकार की बाधाओं, विघ्नों और पढ़ाई में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। यह स्मरण शक्ति को बहुत तेज करता है, पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ाता है और मन को एकाग्र रखता है। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से पढ़ाई के दौरान कोई भी बाधा नहीं आती है। इसे बुधवार या गणेश चतुर्थी पर धारण करें।

4/6

रुद्राक्ष धारण करने के नियम

रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे गंगाजल से स्नान कराएं। सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को इसे धारण करें। धारण करने से पहले 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ गं गणपतये नमः' 11 बार जपें। रुद्राक्ष को लाल या पीले धागे में पिरोएं। सोते समय या नहाते समय उतार सकते हैं। नियमित रूप से इसे छूकर पूजा करें।

5/6

पढ़ाई में मन लगाने के लिए ये वास्तु टिप्स

पढ़ाई की टेबल उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। टेबल पर हरा या नीला कपड़ा बिछाएं। टेबल के पास पीस लिली या मनी प्लांट रखें। पढ़ाई करते समय 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' 11 बार बोलें। कमरे में नीला बल्ब जलाएं। इन उपायों से एकाग्रता और स्मरण शक्ति दोगुनी हो जाती है।

6/6

इन बातों का रखें ध्यान

3 मुखी, 6 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण करने से मन लगेगा, याददाश्त तेज होगी और पढ़ाई में सफलता मिलेगी। नियम से धारण करें और वास्तु टिप्स अपनाएं। ऐसा करने से आप कुछ ही दिन में खुद फर्क महसूस करेंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra