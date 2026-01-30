Vastu Shastra: पढ़ाई करने बैठते जरूर हैं लेकिन मन नहीं लगता, क्या करें?

इन बातों का रखें ध्यान

3 मुखी, 6 मुखी और गणेश रुद्राक्ष धारण करने से मन लगेगा, याददाश्त तेज होगी और पढ़ाई में सफलता मिलेगी। नियम से धारण करें और वास्तु टिप्स अपनाएं। ऐसा करने से आप कुछ ही दिन में खुद फर्क महसूस करेंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।