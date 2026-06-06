जंतर-मंतर पर उमड़ पड़ा युवाओं का सैलाब, तस्वीरें में देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का हल्लाबोल

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका से लौटे अभिजीत दीपके को सुबह 10 बजे से शाम बजे तक प्रदर्शन की इजाजत दी गई है।