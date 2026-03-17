कुलदीप यादव ने लखनऊ में दिया शाही रिसेप्शन, गंभीर, CM योगी समेत कई दिग्गज पहुंचे

कुलदीप यादव के रिसेप्शन में सीएम योगी

कुलदीप यादव ने शादी के बाद लखनऊ में शाही रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। यूपी के सीएम ने कुलदीप और वंशिका को पुष्पगुच्छ प्रदान किया और उनके साथ तस्वीर भी ली जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।