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3000 कॉकरोच vs 5000 पुलिसकर्मी; तस्वीरों में देखें दिल्ली के हाल

CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर से मार्च शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या करीब 3 हजार है और ये मांगों को लेकर संसद की ओर बढ़ रहे हैं। सोमवार से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है।

Nisarg DixitJul 20, 2026 10:25 am IST
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क्या बोली पुलिस

पुलिस उपायुक्त ने कहा कि पूर्व अनुमति के बिना जंतर-मंतर स्थित निर्धारित विरोध स्थल को छोड़कर विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन तथा पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध है। उन्होंने चेताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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सीजेपी का जोश हाई

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, 'भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। पिछले 10-12 सालों से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। जंतर-मंतर पर एक महीने तक बैठकर आप लोगों ने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया है। देश भर से लोग आ रहे हैं।'

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अमेरिका का जिक्र

उन्होंने कहा, 'जब मैं अमेरिका में था, तो लोग मुझसे कहते थे कि कोई भी सड़कों पर नहीं उतरेगा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज जंतर-मंतर की ओर जाने वाली चारों सड़कों को देखिए; वे पूरी तरह से भरी हुई हैं... संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता।'

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दिल्ली में कहां-कहां असर

नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कुछ हिस्सों में बहुस्तरीय अवरोधक लगाए गए हैं, कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चौबीसों घंटे गश्त की व्यवस्था की गई है। कई प्रवेश बिंदुओं को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं।

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ये मेट्रो स्टेशन बंद

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार को सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया।

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मेट्रो प्रभावित

येलो लाइन के कई मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही बंद करने के बाद दूसरे मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलने के गेट पर बाहर निकलने के लिए लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। कई युवा अब मंडी हाउस से भी बाहर निकलने के लिए आ रहे हैं। इस वजह से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के इंटरचेंज पर भारी भीड़ जमा होना शुरू हो चुकी है।

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हजारों की संख्या में जुटे सीजेपी समर्थक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार सुबह पैदल मार्च के लिए जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ करीब 3 हजार लोग एकजुट हुए थे। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है।

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सीजेपी ने क्या कहा

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'प्रशासन सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। वे बहुत देर से आए हैं, लेकिन हमने खुले दिल से कहा है कि हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई साफ बात नहीं कही गई है। अब फैसला उन्हें करना है।'

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सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है?

उन्होंने आगे कहा, 'सोनम जी अभी उनकी हालत स्थिर है और वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने देश के उन युवा प्रदर्शनकारियों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं जो आखिरकार इस बहुत मुश्किल और बेजान सिस्टम के खिलाफ जाग गए हैं, जो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। जल्द ही एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पिछले 30 दिनों से यहां जमा हैं और हमने दिखाया है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कैसे किया जाता है और अपनी बात कैसे रखी जाती है।'

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पुलिस चौकस

खबरें हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में करीब 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है।

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सोनम वांगचुक की शर्तें

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि उनकी भूख हड़ताल प्रस्तावित 'संसद चलो' मार्च के बाद भी जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपना अनशन तभी समाप्त करेंगे, जब सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल में हुई विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार करेगी।

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कब खत्म करेंगे अनशन

वांगचुक ने लिखा, '...यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की विफलताओं, प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी 20 जुलाई तक स्वीकार करती है, तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा।'

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