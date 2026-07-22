कहीं गुस्सा, कहीं जोश, कहीं उम्मीद… जंतर-मंतर पर अब कैसा है माहौल; तस्वीरों में देखिए

खाने-पीने का भी इंतजाम

जंतर-मंतर पर मौजूद लोगों को भारी समर्थन मिल रहा है। यहां खाने पीने की तमाम चीजों का इंतमाम किया गया है। मंगलवार रात भी प्रदर्शनकारियों के लिए कई लोगों ने खाना भेजा, जिसके बाद CJP को और खाना न भेजने की अपील करनी पड़ी।