कहीं गुस्सा, कहीं जोश, कहीं उम्मीद… जंतर-मंतर पर अब कैसा है माहौल; तस्वीरों में देखिए

कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी बुधवार को भी जंतर-मंतर पर धरना जारी रख रहे हैं। इस दौरान माहौल कहीं गमगीन, तो कहीं उत्साहवर्धक दिखा।
बीते सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद भी लोग यहां डटे हुए हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो लाठीचार्ज में घायल हो गए थे।
मंगलवार रातभर में प्रदर्शन स्थल पर और समर्थक जुट गए। CJP ने बुधवार को बताया कि आज सुबह जंतर-मंतर पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं।
जंतर-मंतर पर मौजूद लोगों को भारी समर्थन मिल रहा है। यहां खाने पीने की तमाम चीजों का इंतमाम किया गया है। मंगलवार रात भी प्रदर्शनकारियों के लिए कई लोगों ने खाना भेजा, जिसके बाद CJP को और खाना न भेजने की अपील करनी पड़ी।
धरनास्थल पर फूड डिलवरी बॉयस की लंबी कतार नजर आ रही है।
पूरे प्रोटेस्ट में युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रोटेस्ट में जेन-Z खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। पुलिस की कार्रवाई में घायल महिलाएं भी आंदोलन में नजर आईं।
कई प्रदर्शनकारी शांत भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी आंखों में उम्मीदें झलक रही हैं।
कई लोग धरनास्थल पर अनोखे हुलिए में पहुंचे। इस दौरान बैट मैन, आयरन मैन और स्पाइडर मैन जैसे किरदार नजर आए।
CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। उन्होंने एक बयान में कहा, ''धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक हम यह जगह नहीं छोड़ेंगे।… युवा अब चुप नहीं बैठेंगे।''