Chardham Yatra 2026: पहाड़ों के बीच जयकारों की गूंज और भक्तों का सैलाब, तस्वीरों में देखिए चारधाम यात्रा का आगाज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की पूजा

कपाट खुलने के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन की कामना की। इस साल पहली बार गंगोत्री सहित तीन धामों में गैर सनातनियों की एंट्री पर प्रतिबंध और खास शर्तें लागू की गई हैं। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने दोनों मंदिर परिसरों में प्रवेश के लिए सनातन धर्म के प्रति आस्था का हलफनामा अनिवार्य किया है। वहीं गंगोत्री मंदिर समिति ने पंचगव्य (गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी) ग्रहण करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है। यमुनोत्री मंदिर समिति ने अलग रुख अपनाते हुए बिना जाति-धर्म पूछे श्रद्धाभाव से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत का फैसला लिया है।