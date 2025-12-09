रात में बुरे सपनों से नींद हो जाती है खराब, तो इस मंत्र का करें जाप

कैसे करें और कितने दिन?

रोज रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार इस मंत्र को जपें। चाहें तो 11 या 108 भी कर सकते हैं। 21 दिन तक लगातार करें। बीच में एक भी दिन ना छोड़ें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। बुरे सपने हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।