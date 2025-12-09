रात में बुरे सपनों से नींद हो जाती है खराब, तो इस मंत्र का करें जाप

यह भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली भय-नाशक मंत्र है। शिवजी स्वयं बुरे सपनों और नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देते हैं। रात को सोने से पहले 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जप करें। जपते समय मन में शिवजी का ध्यान करें। यह मंत्र इतना प्रभावी है कि पहली रात से ही फर्क दिखने लगेगा।
रात को बिस्तर पर लेटकर, शांत मन से इस मंत्र का जप करें। जप करते समय आंखें बंद करें और कल्पना करें कि शिवजी आपके ऊपर नीला प्रकाश डाल रहे हैं। जप पूरा होने के बाद 'शिवजी मेरे बुरे सपने दूर करें' बोलकर सो जाएं।
यह मंत्र भगवान शिव का भयहरण स्वरूप है। इसके जप से पिशाच, भूत-प्रेत, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस मंत्र का कुछ दिन ही जप करने से आप शांतिपूर्वक सोने लगेंगे और डरावने सपने नहीं आएंगे। भगवान शिव के इस भय नाशक मंत्र से नींद इतनी गहरी आती है कि सुबह ताजगी महसूस होती है।
दिन भर का गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन – सब रात को सोते समय दिमाग में घूमता है। इस मंत्र के जप से मन इतना शांत हो जाता है कि परेशान करने वाली कोई भी बातें याद नहीं आती हैं। नींद में भी सिर्फ शांति और सुकून रहता है। यह मंत्र दिमाग को ऐसा शुद्ध करता है कि सुबह उठते ही खुशी महसूस होती है।
यह मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। बुरी आत्माएं, तंत्र-मंत्र, डरावनी छायाएं – सब दूर भागते हैं। साथ ही सुंदर सपने आने लगते हैं। बच्चों को भी यह मंत्र सुला कर सुनाएं तो वे डरकर नहीं उठते हैं।
रोज रात को सोने से पहले कम से कम 11 बार इस मंत्र को जपें। चाहें तो 11 या 108 भी कर सकते हैं। 21 दिन तक लगातार करें। बीच में एक भी दिन ना छोड़ें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। बुरे सपने हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।