नए साल पर बदल दो चार्जिंग से जुड़ी ये आदतें, एक छोटी सी गलती से खराब हो सकता है फोन

स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह अलार्म से लेकर रात को स्क्रॉल करने तक, फोन हर वक्त हमारे साथ रहता है और इसकी बैटरी खर्च होती रहती है। हालांकि, अक्सर हम इसकी बैटरी को लेकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक स्मूद चले और बैटरी जल्दी खराब ना हो, तो अभी अपनी कुछ चार्जिंग से जुड़ी आदतें बदलना बेहद जरूरी है।
कई लोग मानते हैं कि फोन को हमेशा 100 प्रतिशत तक चार्ज करना सही है, लेकिन सच इससे उलट है। लगातार फुल चार्ज करने से लिथियम-आयन बैटरी पर दबाव पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बैटरी को 20 से 80 प्रतिशत के बीच रखना सबसे बेहतर माना जाता है। इससे बैटरी की हेल्थ लंबे समय तक बनी रहती है।
सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाना और सुबह उठकर निकालना एक आम आदत है। हालांकि, नए फोन ओवरचार्जिंग से बचाव करते हैं, फिर भी पूरी रात चार्जिंग पर लगे रहने से बैटरी लगातार गर्म होती रहती है। यह धीरे-धीरे बैटरी कैपेसिटी कम कर सकता है। बेहतर है कि सोने से पहले फोन 80–90 प्रतिशत तक चार्ज कर लें।
कम दाम वाले या लोकल चार्जर इस्तेमाल करना फोन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे चार्जर सही वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे बैटरी और फोन के इंटरनल कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचता है। हमेशा ओरिजनल या सर्टिफाइड चार्जर ही इस्तेमाल करें।
चार्जिंग के दौरान गेम खेलना, वीडियो देखना या कॉल पर बात करना बैटरी को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है। गर्मी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे ना सिर्फ चार्जिंग स्लो होती है बल्कि बैटरी लाइफ भी तेजी से घटती है।
फोन को पूरी तरह डिस्चार्ज होने देना भी एक बड़ी गलती है। बार-बार बैटरी को 0 प्रतिशत तक ले जाना उसकी केमिकल लाइफ को कम करता है। कोशिश करें कि बैटरी 15–20 प्रतिशत पर पहुंचते ही चार्ज कर लें।
फास्ट चार्जिंग भले ही बेहद काम की हो, लेकिन हर बार इसका इस्तेमाल बैटरी पर असर डाल सकता है। अगर जल्दबाजी ना हो खासकर रात या लंबे समय के लिए, तो नॉर्मल चार्जिंग बेहतर विकल्प साबित होती है।