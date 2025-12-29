Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोनए साल पर बदल दो चार्जिंग से जुड़ी ये आदतें, एक छोटी सी गलती से खराब हो सकता है फोन

नए साल पर बदल दो चार्जिंग से जुड़ी ये आदतें, एक छोटी सी गलती से खराब हो सकता है फोन

फोन की बैटरी एक दिन में खराब नहीं होती, बल्कि रोज़ की छोटी-छोटी गलत आदतें उसे धीरे-धीरे कमजोर बनाती हैं। आपको चार्जिंग से जुड़ी कुछ आदतें अगले साल बदल लेनी चाहिए।

Pranesh TiwariDec 29, 2025 09:39 pm IST
1/7

बदलें फोन चार्जिंग से जुड़ी अपनी आदतें

स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह अलार्म से लेकर रात को स्क्रॉल करने तक, फोन हर वक्त हमारे साथ रहता है और इसकी बैटरी खर्च होती रहती है। हालांकि, अक्सर हम इसकी बैटरी को लेकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक स्मूद चले और बैटरी जल्दी खराब ना हो, तो अभी अपनी कुछ चार्जिंग से जुड़ी आदतें बदलना बेहद जरूरी है।

2/7

100 प्रतिशत चार्ज करने की आदत बदलें

कई लोग मानते हैं कि फोन को हमेशा 100 प्रतिशत तक चार्ज करना सही है, लेकिन सच इससे उलट है। लगातार फुल चार्ज करने से लिथियम-आयन बैटरी पर दबाव पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बैटरी को 20 से 80 प्रतिशत के बीच रखना सबसे बेहतर माना जाता है। इससे बैटरी की हेल्थ लंबे समय तक बनी रहती है।

3/7

रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देना गलती

सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाना और सुबह उठकर निकालना एक आम आदत है। हालांकि, नए फोन ओवरचार्जिंग से बचाव करते हैं, फिर भी पूरी रात चार्जिंग पर लगे रहने से बैटरी लगातार गर्म होती रहती है। यह धीरे-धीरे बैटरी कैपेसिटी कम कर सकता है। बेहतर है कि सोने से पहले फोन 80–90 प्रतिशत तक चार्ज कर लें।

4/7

सस्ते या लोकल चार्जर से दूरी बनाएं

कम दाम वाले या लोकल चार्जर इस्तेमाल करना फोन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे चार्जर सही वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे बैटरी और फोन के इंटरनल कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचता है। हमेशा ओरिजनल या सर्टिफाइड चार्जर ही इस्तेमाल करें।

5/7

फोन यूज करते हुए चार्ज ना करें

चार्जिंग के दौरान गेम खेलना, वीडियो देखना या कॉल पर बात करना बैटरी को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है। गर्मी बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे ना सिर्फ चार्जिंग स्लो होती है बल्कि बैटरी लाइफ भी तेजी से घटती है।

6/7

बैटरी खत्म होने का इंतजार ना करें

फोन को पूरी तरह डिस्चार्ज होने देना भी एक बड़ी गलती है। बार-बार बैटरी को 0 प्रतिशत तक ले जाना उसकी केमिकल लाइफ को कम करता है। कोशिश करें कि बैटरी 15–20 प्रतिशत पर पहुंचते ही चार्ज कर लें।

7/7

फास्ट चार्जिंग का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल

फास्ट चार्जिंग भले ही बेहद काम की हो, लेकिन हर बार इसका इस्तेमाल बैटरी पर असर डाल सकता है। अगर जल्दबाजी ना हो खासकर रात या लंबे समय के लिए, तो नॉर्मल चार्जिंग बेहतर विकल्प साबित होती है।

