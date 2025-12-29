नए साल पर बदल दो चार्जिंग से जुड़ी ये आदतें, एक छोटी सी गलती से खराब हो सकता है फोन

बदलें फोन चार्जिंग से जुड़ी अपनी आदतें

स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह अलार्म से लेकर रात को स्क्रॉल करने तक, फोन हर वक्त हमारे साथ रहता है और इसकी बैटरी खर्च होती रहती है। हालांकि, अक्सर हम इसकी बैटरी को लेकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक स्मूद चले और बैटरी जल्दी खराब ना हो, तो अभी अपनी कुछ चार्जिंग से जुड़ी आदतें बदलना बेहद जरूरी है।