Chaitra Navratri 2026: हिंदू नववर्ष पर जरूर करें ये 5 वास्तु उपाय, पूरे साल घर में बनी रहेगी समृद्धि

चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 भी आरंभ होगा। इस पावन अवसर पर घर में सकारात्मकता लाने और पूरे साल समृद्धि बनाए रखने के लिए वास्तु के कुछ उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। इन्हें अपनाने से मां दुर्गा और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है।

Navaneet RathaurMar 10, 2026 09:07 pm IST
1/7

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ करें। द्वार पर हल्दी-चावल से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक मंगल और शुभता का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने देता है। मुख्य द्वार पर रोजाना दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और पूरे साल आर्थिक व पारिवारिक सुख मिलता है। स्वास्तिक बनाते समय 'ॐ स्वस्तिकाय नमः' मंत्र का जप करें। यह उपाय घर की रक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी है।

2/7

कलश स्थापना

वास्तु के अनुसार पूजा घर उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में होना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना भी इसी दिशा में करें। कलश में गंगाजल, सुपारी, सुपारी, दूर्वा, फूल और नारियल रखें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर उस पर लाल कपड़ा बांधें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें। ईशान कोण में पूजा स्थल होने से धन लाभ और पारिवारिक सद्भाव बढ़ता है। इस दिशा में पूजा करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं।

3/7

लौंग और कपूर जलाकर घर शुद्ध करें

चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में शाम को घर में लौंग और कपूर जलाएं। एक छोटे कप में 5 लौंग और एक कपूर रखकर जलाएं। इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और वास्तु दोष को दूर करता है। लौंग और कपूर की सुगंध से माता दुर्गा और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। धुआं फैलाते समय 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जप करें। यह सरल उपाय पूरे साल घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखता है।

4/7

तुलसी जी के पास रोज दीपक जलाएं

नवरात्रि के दौरान रोज शाम तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया माना जाता है। दीपक जलाते समय 'ॐ तुलस्यै नमः' मंत्र का जप करें। तुलसी जी के पास दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। इससे धन-धान्य की कमी कभी नहीं होती। तुलसी जी को रोज जल अर्पित करें और उसके चारों ओर परिक्रमा करें। यह उपाय आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख बढ़ाता है। तुलसी जी के पास दीपक जलाना वास्तु शास्त्र में भी अनिवार्य माना गया है।

5/7

मुख्य द्वार पर रोज दीपक जलाएं

चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि घर में सदा शुभता बनी रहे। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इससे मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूरे साल घर में समृद्धि बनी रहती है। दीपक जलाते समय 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का जप करें। यह सरल उपाय घर की रक्षा और सुख-शांति के लिए बहुत प्रभावी है।

6/7

घर में बढ़ेगी सुख-शांति

चैत्र नवरात्रि 2026 में इन 5 वास्तु उपायों को अपनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहेगा। ये उपाय सरल हैं, लेकिन इनका नियमित पालन जीवन में स्थायी लाभ देता है। मां दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा से आपका नया साल सुखमय हो।

7/7

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

