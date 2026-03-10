Chaitra Navratri 2026: हिंदू नववर्ष पर जरूर करें ये 5 वास्तु उपाय, पूरे साल घर में बनी रहेगी समृद्धि

कलश स्थापना

वास्तु के अनुसार पूजा घर उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में होना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना भी इसी दिशा में करें। कलश में गंगाजल, सुपारी, सुपारी, दूर्वा, फूल और नारियल रखें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर उस पर लाल कपड़ा बांधें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है। पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें। ईशान कोण में पूजा स्थल होने से धन लाभ और पारिवारिक सद्भाव बढ़ता है। इस दिशा में पूजा करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं।