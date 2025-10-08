गणित के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता है? जानिए कारण

गणित के लिए वैकल्पिक पुरस्कार

गणित के लिए नोबेल नहीं होने की कमी को फील्ड्स मेडल पूरा करता है। इसे 1936 में शुरू किया गया और इसे गणित का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हर चार साल में 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा, एबेल पुरस्कार भी गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो नोबेल के समकक्ष माना जाता है।