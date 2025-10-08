गणित के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता है? जानिए कारण

नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर हुई। उन्होंने भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए पुरस्कारों का प्रावधान किया। गणित को उनकी सूची में शामिल नहीं किया गया। इसका कारण उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं या गणित को उस समय कम व्यावहारिक समझना हो सकता है। उनकी वसीयत में गणित का उल्लेख न होना प्रमुख कारण है।
अल्फ्रेड नोबेल ने गणित के लिए पुरस्कार नहीं रखा था। ऐसे में कई तरह के मिथक लोगों के बीच हैं, जो केवल अफवाह है। इतिहासकारों का मानना है कि नोबेल ने गणित को व्यावहारिक प्रभाव वाले क्षेत्रों की तुलना में कम प्राथमिकता दी।
नोबेल ने उन क्षेत्रों को चुना जो प्रत्यक्ष रूप से मानव कल्याण को प्रभावित करते हों। गणित, हालांकि विज्ञान और तकनीक की नींव है, उस समय शायद उतना व्यावहारिक नहीं माना गया। गणित के सैद्धांतिक योगदान को मापना कठिन था और नोबेल ने ठोस परिणामों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। फिर भी, गणित आज भौतिकी और अर्थशास्त्र जैसे नोबेल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
गणित के लिए नोबेल नहीं होने की कमी को फील्ड्स मेडल पूरा करता है। इसे 1936 में शुरू किया गया और इसे गणित का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हर चार साल में 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा, एबेल पुरस्कार भी गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो नोबेल के समकक्ष माना जाता है।
2003 में शुरू हुआ एबेल पुरस्कार गणित में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। नार्वे की सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की तरह प्रतिष्ठित है। यह गणितज्ञों के कार्य को मान्यता देता है और गणित को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करता है। इस पुरस्कार ने गणित के क्षेत्र में नोबेल की कमी को काफी हद तक पूरा किया है।
गणित के लिए अलग से नोबेल नहीं है, लेकिन भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र जैसे नोबेल पुरस्कारों में गणित की भूमिका अहम है। कई नोबेल विजेताओं ने गणितीय मॉडल और सिद्धांतों का उपयोग करके अपने क्षेत्र में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र में गणितीय मॉडलिंग ने कई पुरस्कार विजेताओं को सम्मान दिलाया। इस तरह, गणित अप्रत्यक्ष रूप से नोबेल में शामिल है।
गणित के लिए नोबेल पुरस्कार न होना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उनकी प्राथमिकताओं का परिणाम है। हालांकि, फील्ड्स मेडल और एबेल पुरस्कार जैसे सम्मान गणितज्ञों को प्रोत्साहित करते हैं। गणित की भूमिका हर वैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। भविष्य में शायद गणित के लिए भी नोबेल जैसा पुरस्कार शुरू हो, लेकिन अभी इसके विकल्प इसे गौरवपूर्ण स्थान देते हैं।