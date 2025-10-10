चुनाव के दौरान जब्त हुआ कैश कहां जमा होता है? जानिए इससे जुड़े हर नियम

बिहार चुनाव 2025 के विशेष नियम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आचार संहिता लागू होते ही 50,000 रुपये से अधिक कैश ले जाना अपराध है। इस दौरान तय सीमा से अधिक कैश पाए जाने पर उसे जब्त कर ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। इसके ऊपर निगरानी के लिए सीमाओं पर चौकियां लगाई गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 40 लाख रुपये है। काले धन पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।