कंसल्टेंट समेत 25 पदों पर वैकेंसी, देखें

वेतनमान (उपरोक्त सभी पद) : 45,000 रुपये। प्रोडक्शन असिस्टेंट, पद : 01 योग्यता - प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या - बुक प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन के साथ बुक पब्लिशिंग में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हो। - डिप्लोमा धारकों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो। संबंधित विषय में डिग्री धारकों को न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। वेतनमान : 23,000 रुपये। आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष। वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 04 जून 2019 चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया - सबसे पहले वेबसाइट (www.psscive.ac.in) पर लॉगइन करें। - होमपेज खुलने पर नीचे की ओर स्लाइड हो रहे विज्ञापन Engagement of various posts on contract basis लिंक पर क्लिक करें। - ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। - अब विज्ञापन में संलग्न आवेदन फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें। इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।