10वीं पास लोगों के लिए निकली भर्ती, होनी चाहिए ये योग्यता

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन प्रक्रिया : - इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.gsi.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर सबसे नीचे की ओर दिए गए नोटिस ऑप्शन पर क्लिक करें। - क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में Advertisement for filling up the post of Ordinary Grade Driver..शीर्षक दिखाई देगा।