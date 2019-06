NCDIR Recruitment 2019 : कम्प्यूटर प्रोग्रामर समेत 19 पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सेलेक्शन

चयन प्रक्रया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। यहां देखें नोटिफिकेशन - सबसे पहले वेबसाइट (www.ncdirindia.org/) पर लॉगइन करें। - होमपेज पर दाईं ओर क्वीक लिंक्स पॉप अप्स पर क्लिक करें। ऐसा करने पर क्वीक लिंक्स बॉक्स खुल जाएगा। - यहां मौजूद करियर ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। - यहां शीर्षक Applications are invited for various posts to be filled up on purely temporary or contractual basis under the projects at NCDIR, Bengaluru लिंक दिया गया है। - इसके नीचे व्यू एडवर्टाइजमेंट और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिए हैं। - सबसे पहले व्यू एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। - इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। फिर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। - ऐसा करने पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें। - अब इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें। साथ ही दाईं तरफ दिए गए निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाएं। - फिर आवेदन को जांच लें। इसके बाद आवेदन को मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ अटैच करें। - फिर आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी और मूल प्रतियां लेकर इंटरव्यू में शामिल होने पहुंचे।