झारखंड में लैब टेक्निशियन समेत 155 पदों पर भर्तियां

आवेदन शुल्क : 500 रुपये। इसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। - ड्राफ्ट झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के पक्ष में रांची में देय होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया : - उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.jsacs.org.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर वैकेंसीज ऑप्शन पर क्लिक करें। - क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Vacancy for post of Lab Technician and Counsellor for Blood Bank/ICTC/PPTCT/STI Centre, purely on contractual basis लिंक दिखाई देगा। - इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। इस पर रिक्त पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुलेगा। - पदों से संबंधित योग्यता, चयन और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए इस पेज पर नीचे की ओर दिए For more details click here. लिंक पर क्लिक करें। - क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। - इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर एक प्रिंटआउट निकाल लें। - अब इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर भरें और निर्धारित स्थान पर अपना फोटोग्राफ चिपकाएं। - इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी संलग्न करें और सभी को एक लिफाफे में डालें। - अब लिफाफे के ऊपर साफ शब्दों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ.....(आवेदित पद का नाम) लिखें और डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें। यहां भेजें आवेदन पत्र : द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गरवर्नमेंट ऑफ झारखंड, सदर हॉस्पिटल कैम्पस, पुरुलिया रोड, रांची-834001 महत्वपूर्ण तिथि : डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 24 जुलाई 2019 अधिक जानकारी यहां : वेबसाइट : www.jsacs.org.in