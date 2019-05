India Post ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर मंगवाए आवेदन

आवेदन प्रक्रिया : - उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.westbengalpost.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर नीचे की ओर रिक्रूटमेंट नोटिस/रिजल्ट ऑप्शन दिया गया है। - इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर ऑर्डर नंबर MMG/36/DRIVER/XV DATED AT KOL-15, THE 30.03.2019 के आगे DRIVER RECRUITMENT AT MMS KOLKATA-700015 शीर्षक दिया गया है। - इस शीर्षक के आगे दिखाई दे रहे डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। - इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।