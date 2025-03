बिहार बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन को लेकर काम की जानकारी

सीयूईटी यूजी के जरिए एडमिशन लेने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज

सीयूईटी यूजी के जरिए एडमिशन लेने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 1. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) 2. असम यूनिवर्सिटी (Assam University) 3. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी (Babasaheb Bhimrao Ambedkar University) 4. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (Banaras Hindu University) 5. सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी (Central Sanskrit University) 6. सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश 7. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश (Central University of Andhra Pradesh) 8. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात (Central University of Gujarat) 9. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा (Central University of Haryana) 10. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश (Central University of Himachal Pradesh) 11. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू (Central University of Jammu) 12. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (Central University of Jharkhand) ज्यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।