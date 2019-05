हाईकोर्ट में 131 पदों पर होगी सीधी भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन

आवेदन प्रक्रिया - सबसे पहले वेबसाइट (www.patnahighcourt.gov.in) पर लॉगइन करें। - होमपेज पर नोटिस एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में नजर आ रहे शीर्षक Recruitment for the Post of Personal Assistant under Employment Notice-HC/02/2019 लिंक पर क्लिक करें। - ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट (Emp. Notice - HC/02/2019) लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें। - ऐसा करने पर पद से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपके कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा। - इसे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। आवेदन करने के लिए पुन: पिछले वेबपेज पर आना होगा। - यहां विज्ञापन लिंक के ऊपर शीर्षक Apply For PERSONAL ASSISTANT लिंक पर क्लिक करें। - ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव संबंधी सभी जानकारियों को दर्ज करें। - आवेदन को पूरा भरने के बाद पुन: एक बार जांच लें। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद नीचे दिए कैप्चा कोड को भरकर सब्मिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर टैब करें। - एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने के 24 घंटे के बाद पुन: कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की सहायता से लॉगइन करें। - अब यहां विज्ञापन में मांगे गए पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन कॉपियों को अपलोड करें। - ऐसा करने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करके आवेदन फॉर्म को सब्मिट कर दें। - शुल्क भुगतान के बिना आवदने पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन सब्मिट आवेदन पत्र का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।