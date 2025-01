₹25000 से कम के 5 बेस्ट Phones; मिलेगा बढ़िया कैमरा, 6550mAh तक की बैटरी, लिस्ट में OnePlus, Moto, Redmi

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone 2a Plus में 6.7 इंच की फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले है। इसमें ऑक्टा-कोर 4nm MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G प्रोसेसर के साथ Mali-G610 MC4 GPU है। Nothing Phone (2a) Plus की कीमत अमेजन पर 23,786 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। कंपनी नए फोन के लिए 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा करती है। इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज मिल सकती है।