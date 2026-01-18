₹40 हजार से कम में Core i5 लैपटॉप! Flipkart Republic Day Sale में 50 प्रतिशत से ज्यादा छूट

40 हजार रुपये से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स

Flipkart की Republic Day Sale 17 जनवरी से लाइव हो चुकी है और इस बार कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर जबरदस्त ऑफर्स दे रही है। स्मार्ट टीवी और टैबलेट के साथ-साथ इस सेल में लैपटॉप्स पर भी भारी छूट देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि ग्राहक अब 40 हजार रुपये से कम कीमत में Core i5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप खरीद सकते हैं, जिनमें दमदार परफॉर्मेंस और बड़े डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। इस सेल के दौरान ASUS, Acer, Infinix, ZEBRONICS और Thomson जैसे ब्रैंड्स के लैपटॉप्स पर 53 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।