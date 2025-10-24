₹25 हजार से कम में शुरू 55 इंच Smart TV, इन टॉप डील्स में से चुन सकते हैं आप

कम कीमत पर 55 इंच स्क्रीन वाला बड़ा Smart TV खरीदना चाहते हैं तो खास डिस्काउंट और डील्स का फायदा मिल सकता है। हम आपके लिए 30 हजार रुपये से कम कीमत पर मिल रहे बेस्ट Smart TV लेकर आए हैं। इस लिस्ट में ब्रैंडेड बेजल-लेस मॉडल्स शामिल हैं। इनकी कीमत 25 हजार रुपये से कम से शुरू होती है।
ढेरों OTT ऐप्स सपोर्ट के साथ आने वाले इस मॉडल की कीमत छूट के बाद 24,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर के साथ 10 प्रतिशत एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है और इसका इफेक्टिव प्राइस केवल 23,249 रुपये रह जाएगा।
शाओमी के इस बड़ी स्क्रीन वाले मॉडल पर 45 प्रतिशत की छूट मिल रही है और यह 29,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में इसपर 10 प्रतिशत की इंस्टेंट छूट मिल रही है और यह 28,249 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है।
बेजललेस डिजाइन वाले मॉडल को 59,999 रुपये के बजाय 29,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर्स के बाद इस फोन का इफेक्टिव प्राइस केवल 28,249 रुपये रह जाएगा।
एसर स्मार्ट टीवी को Amazon पर 28,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए HDFC बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट छूट मिल सकती है और यह 27,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।
स्मार्ट टीवी मॉडल में 60 प्रतिशत से ज्यादा की छूट के बाद 29,990 रुपये में लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर के सात इसपर 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है और इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 28,240 रुपये रह जाएगा।