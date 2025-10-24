Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटो₹25 हजार से कम में शुरू 55 इंच Smart TV, इन टॉप डील्स में से चुन सकते हैं आप

₹25 हजार से कम में शुरू 55 इंच Smart TV, इन टॉप डील्स में से चुन सकते हैं आप

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर खास डिस्काउंट्स और ऑफर्स का फायदा यूजर्स को मिल रहा है। अगर आप कम कीमत पर बड़े स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो खास छूट 55 इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल्स पर दी गई है।

Pranesh TiwariFri, 24 Oct 2025 10:55 AM
1/6

बेस्ट 55 इंच स्क्रीन साइज वाले Smart TV

कम कीमत पर 55 इंच स्क्रीन वाला बड़ा Smart TV खरीदना चाहते हैं तो खास डिस्काउंट और डील्स का फायदा मिल सकता है। हम आपके लिए 30 हजार रुपये से कम कीमत पर मिल रहे बेस्ट Smart TV लेकर आए हैं। इस लिस्ट में ब्रैंडेड बेजल-लेस मॉडल्स शामिल हैं। इनकी कीमत 25 हजार रुपये से कम से शुरू होती है।

2/6

VW 55 inches Pro Series 4K Ultra HD Smart TV

ढेरों OTT ऐप्स सपोर्ट के साथ आने वाले इस मॉडल की कीमत छूट के बाद 24,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। बैंक ऑफर के साथ 10 प्रतिशत एक्सट्रा डिस्काउंट मिल रहा है और इसका इफेक्टिव प्राइस केवल 23,249 रुपये रह जाएगा।

3/6

Xiaomi 55 inch FX Ultra HD 4K Smart TV

शाओमी के इस बड़ी स्क्रीन वाले मॉडल पर 45 प्रतिशत की छूट मिल रही है और यह 29,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में इसपर 10 प्रतिशत की इंस्टेंट छूट मिल रही है और यह 28,249 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है।

4/6

Toshiba 55 inches C350NP Series Smart TV

बेजललेस डिजाइन वाले मॉडल को 59,999 रुपये के बजाय 29,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर्स के बाद इस फोन का इफेक्टिव प्राइस केवल 28,249 रुपये रह जाएगा।

5/6

Acer 55 inches G Plus Series Smart TV

एसर स्मार्ट टीवी को Amazon पर 28,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए HDFC बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट छूट मिल सकती है और यह 27,249 रुपये में खरीदा जा सकता है।

6/6

TCL 55 inches Metallic Bezel Less Smart TV

स्मार्ट टीवी मॉडल में 60 प्रतिशत से ज्यादा की छूट के बाद 29,990 रुपये में लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर के सात इसपर 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है और इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 28,240 रुपये रह जाएगा।

