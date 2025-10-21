Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटो50 इंच साइज वाले बड़े स्मार्ट टीवी ₹30 हजार से कम में, ये रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

50 इंच साइज वाले बड़े स्मार्ट टीवी ₹30 हजार से कम में, ये रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

आप 50 इंच स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो खास डिस्काउंट्स और डील्स का फायदा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा है। हम आपको बेस्ट स्मार्ट टीवी डील्स की जानकारी यहां दे रहे हैं।

Pranesh TiwariTue, 21 Oct 2025 06:32 PM
बेस्ट 50 इंच स्मार्ट टीवी डील्स

ग्राहकों को 50 इंच स्क्रीन साइज वाले ब्रैंडेड स्मार्ट टीवी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon पर ग्राहक VW, TCL, Toshiba और Hisense के ब्रैंडेड मॉडल्स सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। आप इन मॉडल्स में से अपने लिए बेस्ट का चुनाव कर सकते हैं।

Hisense 50 inch Smart TV

बड़ी स्क्रीन वाले इस स्मार्ट टीवी को 23,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर की बात करें तो HDFC बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट दिया गया है और इफेक्टिव प्राइस 22,249 रुपये रह जाता है।

VW 50 inch Pro Series Smart QLED Google TV

ग्राहकों के लिए Amazon पर यह स्मार्ट टीवी मॉडल 21,499 रुपये के लिस्टेड है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 19,749 रुपये रह जाएगा।

Acer 50 inch G Plus Series Smart Google TV

एसर का 50 इंच स्क्रीन साइज वाला यह स्मार्ट टीवी ग्राहक 26,999 रुपये कीमत पर खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर की बात करें तो HDFC बैंक कार्ड के साथ 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में इफेक्टिव प्राइस 25,249 रुपये रह जाएगा।

Toshiba 50 inch C350NP Series 4K Ultra HD Smart TV

छूट के बाद सेल में इस टीवी को 25,799 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर इसका इफेक्टिव प्राइस 24,049 रुपये रह जाता है।

TCL 50 inch Metallic Bezel-Less Smart TV

ग्राहकों को सेल के दौरान Amazon पर 25,990 रुपये में बड़ी स्क्रीन वाला यह टीवी सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। इस टीवी पर अलग से बैंक ऑफर का फायदा दिया जा रहा है और इफेक्टिव प्राइस 24,240 रुपये रह जाएगा।

Smart TV Gadgets Hindi News Amazon Amazon Sale