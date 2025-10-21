50 इंच साइज वाले बड़े स्मार्ट टीवी ₹30 हजार से कम में, ये रही टॉप मॉडल्स की लिस्ट

ग्राहकों को 50 इंच स्क्रीन साइज वाले ब्रैंडेड स्मार्ट टीवी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon पर ग्राहक VW, TCL, Toshiba और Hisense के ब्रैंडेड मॉडल्स सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। आप इन मॉडल्स में से अपने लिए बेस्ट का चुनाव कर सकते हैं।
बड़ी स्क्रीन वाले इस स्मार्ट टीवी को 23,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर की बात करें तो HDFC बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट दिया गया है और इफेक्टिव प्राइस 22,249 रुपये रह जाता है।
ग्राहकों के लिए Amazon पर यह स्मार्ट टीवी मॉडल 21,499 रुपये के लिस्टेड है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसके बाद इफेक्टिव प्राइस 19,749 रुपये रह जाएगा।
एसर का 50 इंच स्क्रीन साइज वाला यह स्मार्ट टीवी ग्राहक 26,999 रुपये कीमत पर खरीद सकते हैं। बैंक ऑफर की बात करें तो HDFC बैंक कार्ड के साथ 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में इफेक्टिव प्राइस 25,249 रुपये रह जाएगा।
छूट के बाद सेल में इस टीवी को 25,799 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर इसका इफेक्टिव प्राइस 24,049 रुपये रह जाता है।
ग्राहकों को सेल के दौरान Amazon पर 25,990 रुपये में बड़ी स्क्रीन वाला यह टीवी सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। इस टीवी पर अलग से बैंक ऑफर का फायदा दिया जा रहा है और इफेक्टिव प्राइस 24,240 रुपये रह जाएगा।