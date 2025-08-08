₹6000 सस्ते हुए Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा वाले 3 दमदार फोन, गिराओ या भीगो दो 5 साल तक रहेंगे नए

Motorola Edge 50 Fusion के खास फीचर्स

Edge 50 Fusion में 6.67-इंच 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें IP68 रेटिंग और स्मार्ट वाटर टच प्रोटेक्शन भी है। बैक पैनल पर प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश मिलती है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 5,000mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कैमरा सेटअप में 50MP OIS मेन कैमरा, 13MP सेकेंडरी कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा शामिल है।