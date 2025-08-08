₹6000 सस्ते हुए Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा वाले 3 दमदार फोन, गिराओ या भीगो दो 5 साल तक रहेंगे नए

अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो Motorola की Edge 50 सीरीज के फोन्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। Flipkart की freedom Sale में इस सीरीज के दो पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर 6000 रुपये तक की छूट मिल रही है। दमदार परफॉर्मेंस, मिलिट्री-ग्रेड डिज़ाइन और लंबी बैटरी लाइफ के साथ ये फोन अब पहले से भी ज्यादा किफायती हो गए हैं। आइए जानते हैं इन मॉडलों के फीचर्स और ऑफर्स की पूरी डिटेल।
Flipkart सेल में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को सिर्फ 19,999 रुपये में बेचा जा रहा है। साथ ही, अगर आप बैंक ऑफर का इस्तेमाल करते हैं तो 5% तक कैशबैक भी पा सकते हैं। मोटो के इस फोन पर 15000 रुपये तक की एक्सचेंज छूट भी है।
Motorola Edge 50 Neo में 6.6-इंच AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और शानदार कलर है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony LYTIA 700C OIS प्राइमरी कैमरा, 13MP अल्ट्रा-वाइड/मैक्रो लेंस और 10MP टेलीफोटो लेंस है, जबकि फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 4310mAh बैटरी है, जो 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही, इस फोन को 5 साल तक OS अपडेट्स मिलने की गारंटी है।
Flipkart सेल में Edge 50 के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 6000 रुपये के डिस्काउंट के बाद सिर्फ 21,999 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं Flipkart Axis Bank कार्ड से 5% का कैशबैक है।
Motorola Edge 50 में 6.6-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50MP मेन सेंसर, 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10MP टेलीफोटो लेंस। सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसमें 5000mAh बैटरी है जो लंबे बैकअप के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Flipkart की सेल में इस फोन पर भी शानदार ऑफर है। आप इस फोन को अभी 18,999 रुपये में खरीद सकते हैं साथ ही बैंक कार्ड और एक्सचेंज ऑफर के जरिए अच्छी बचत कर सकते हैं।
Edge 50 Fusion में 6.67-इंच 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें IP68 रेटिंग और स्मार्ट वाटर टच प्रोटेक्शन भी है। बैक पैनल पर प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश मिलती है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 5,000mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। कैमरा सेटअप में 50MP OIS मेन कैमरा, 13MP सेकेंडरी कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा शामिल है।