Rules Change From 1st July 2026: पासपोर्ट, आधार कार्ड, LPG …. एक जुलाई से बदल रहे हैं कई नियम

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन कर दिया है। जिसकी वजह से अगले महीने की पहली तारीख से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। 1 जुलाई 2026 से नया या पासपोर्ट रिइश्यू करवाने की स्थिति में लोगों 1500 रुपये की जगह 2500 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, तत्काल पासपोर्ट फीस को 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। यह फी स्ट्रक्चर 36 पेज के पासपोर्ट के लिए है। 60 पेज के नए या फ्रेश पासपोर्ट को रिइश्यू करवाने के लिए 2000 रुपये की जगह 3500 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, तत्काल पासपोर्ट के लिए 4000 रुपये की जगह 6000 रुपये देने होंगे।