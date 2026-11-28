लास्ट डेट इस दिन

इन दोनों प्लान्स पर मिल रहा एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है, यानी अब केवल दो दिन ही शेष रह गए हैं। अगर आप भी फ्री में एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो 30 नवंबर तक मौका है, तुरंत रिचार्ज कर लीजिए। इच्छुक ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इस प्लान्स की जानकारी ले सकते हैं।