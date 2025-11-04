पैसा वसूल प्लान: सिर्फ ₹225 में BSNL पूरे 30 दिन लिए दे रहा 75GB डेटा, Unlimited कॉलिंग, फ्री SMS

BSNL के 225 रुपए वाले प्लान में मिलेगा इतना डेटा

BSNL का यह Power Plan उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो हर महीने सीमित बजट में रिचार्ज करवाते हैं लेकिन डेटा और कॉलिंग दोनों की जरूरत बराबर होती है। यह प्लान 225 रुपए में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस रिचार्ज में यूजर को रोज 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी महीनेभर में कुल 75GB डेटा का फायदा। अगर आपका डेटा लिमिट खत्म हो जाती है, तो स्पीड घटकर 64kbps हो जाती है यानी इंटरनेट चलता रहेगा, बस थोड़ा धीमा।