पैसा वसूल प्लान: सिर्फ ₹225 में BSNL पूरे 30 दिन लिए दे रहा 75GB डेटा, Unlimited कॉलिंग, फ्री SMS

BSNL का सबसे पावरफुल बजट-फ्रेंडली प्लान 225 रुपए में मिलेगा रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलती है। जानिए इस सस्ते और वैल्यू फॉर मनी प्लान की पूरी जानकारी।

Himani GuptaTue, 4 Nov 2025 05:59 PM
BSNL Cheapest Value Plan

अगर आप ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जो कम दाम में ज्यादा वैल्यू दे, तो BSNL का 225 रुपए का पावरफुल प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्लान में आपको रोजाना हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं। जहां Jio और Airtel जैसे टेलीकॉम ब्रांड्स अपने बेसिक प्रीपेड प्लान्स को 250 रुपए से ऊपर ले जा चुके हैं, वहीं BSNL अब भी अपने यूजर्स को बेहद किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी ऑफर दे रहा है।

सबसे खास बात इसकी 30 दिन की वैलिडिटी

225 रुपए वाले इस पावर प्लान की सबसे खास बात इसकी 30 दिन की वैलिडिटी है, यानी कि पूरे महीने भर के लिए फ्री कॉल्स और डेटा का मजा बिना किसी टेंशन के। आइए जानते हैं इस प्लान के सभी डिटेल्स और फायदे एक-एक करके।

BSNL के 225 रुपए वाले प्लान में मिलेगा इतना डेटा

BSNL का यह Power Plan उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो हर महीने सीमित बजट में रिचार्ज करवाते हैं लेकिन डेटा और कॉलिंग दोनों की जरूरत बराबर होती है। यह प्लान 225 रुपए में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस रिचार्ज में यूजर को रोज 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यानी महीनेभर में कुल 75GB डेटा का फायदा। अगर आपका डेटा लिमिट खत्म हो जाती है, तो स्पीड घटकर 64kbps हो जाती है यानी इंटरनेट चलता रहेगा, बस थोड़ा धीमा।

अनलिमिटेड कॉल और SMS

इसके अलावा, बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है चाहे BSNL नेटवर्क हो या किसी दूसरे ऑपरेटर का, कॉलिंग पूरी तरह फ्री है। साथ ही, इस प्लान में 100 SMS प्रति दिन का फायदा भी दिया जा रहा है।

एंटरटेनमेंट और OTT बेनेफिट्स

हालांकि यह BSNL का बजट-कैटेगरी वाला प्लान है, फिर भी इसमें यूजर्स को कुछ फ्री ऐड-ऑन सर्विसेज जैसे कि BSNL Tunes, BSNL Cinema, और Eros Now ऐप एक्सेस भी मिल सकता है। इससे आप कॉलिंग और इंटरनेट के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी मजा ले सकते हैं।

इन यूजर्स के लिए बेस्ट है ये प्लान

BSNL का ₹225 Power Plan खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बना है: जिन्हें रोजाना 2–3GB डेटा की जरूरत होती है, जो कॉलिंग पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, और जो सस्ता रिचार्ज चाहते हैं जिसमें सबकुछ कवर हो।

BSNL का 347 रुपये प्लान

BSNL के पास एक और तगड़ा प्लान है जो 50 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है। हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, यानी कुल मिलाकर यूजर 100GB तक इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। डेली लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी शामिल है। साथ ही, यूजर्स को हर दिन 100 SMS फ्री मिलते हैं।

