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सिर्फ ₹6 लाख में घर लाएं चमचमाती टेस्ला! मंथली EMI भी आपके बजट में; जानिए कंपनी का धांसू प्लान

भारत में टेस्ला (Tesla) कार खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी ने एक धांसू 'ओनरशिप प्लान' पेश किया है। इसके तहत आप सिर्फ 6 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर चमचमाती टेस्ला कार घर ले जा सकते हैं। आइए तस्वीरों के जरिए जानते हैं इस पूरे ऑफर की डिटेल्स को विस्तार से।

Ashutosh KumarJun 19, 2026 05:36 pm IST
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टेस्ला मॉडल Y ईज ऑफ ओनरशिप प्रोग्राम

भारत में टेस्ला (Tesla) कार खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी ने एक धांसू 'ओनरशिप प्लान' पेश किया है। इसके तहत आप सिर्फ 6 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर चमचमाती टेस्ला कार घर ले जा सकते हैं। आइए तस्वीरों के जरिए जानते हैं इस पूरे ऑफर की डिटेल्स को विस्तार से।

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सिर्फ ₹6 लाख में घर लाएं टेस्ला

कंपनी ने एक खास 'ईज ऑफ ओनरशिप' प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत आप सिर्फ 6 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर Tesla Model Y को अपने घर ला सकते हैं। इसके बाद आपको हर महीने लगभग 39,990 रुपये की आसान किस्त देनी होगी।

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ऐसे फ्री में निकल जाएगी किस्त

कंपनी के गणित के मुताबिक, एक आम कार मालिक हर महीने ईंधन और रखरखाव पर कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये खर्च कर देता है। जब आप टेस्ला की इस इलेक्ट्रिक कार पर स्विच करेंगे तो पेट्रोल और मेंटेनेंस का यह पूरा पैसा सीधे तौर पर बच जाएगा।

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सर्विस सेंटर जाने का झंझट खत्म

टेस्ला कारों के लिए आपको हर 6 महीने पर सर्विस स्टेशन के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं होगी। गाड़ी में कोई भी समस्या आने पर कंपनी के इंजीनियर्स एडवांस सॉफ्टवेयर के ज्यादातर दिक्कतों को ऑनलाइन ठीक कर देंगे।

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गाड़ी ठीक करने आपके पहुंचेगी टीम

कभी ऐसी खराबी भी आ सकती है जो ऑनलाइन ठीक न हो सके। इसके लिए टेस्ला की 24x7 मोबाइल सर्विस और कस्टमर सपोर्ट टीम हमेशा तैयार रहेगी। यह सीधे आपके पास पहुंचकर गाड़ी ठीक करेगी।

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हैदराबाद में खुला एक्सपीरियंस सेंटर

टेस्ला ने इसी कड़ी में हैदराबाद में कंपनी का नया 'एक्सपीरियंस सेंटर' भी शुरू किया है। टेस्ला इंडिया के हेड शरद अग्रवाल नेकहा कि कंपनी का पूरा फोकस भारतीय ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सुलभ बनाना है।

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