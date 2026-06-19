सिर्फ ₹6 लाख में घर लाएं चमचमाती टेस्ला! मंथली EMI भी आपके बजट में; जानिए कंपनी का धांसू प्लान

टेस्ला मॉडल Y ईज ऑफ ओनरशिप प्रोग्राम

भारत में टेस्ला (Tesla) कार खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी ने एक धांसू 'ओनरशिप प्लान' पेश किया है। इसके तहत आप सिर्फ 6 लाख रुपये का डाउन पेमेंट देकर चमचमाती टेस्ला कार घर ले जा सकते हैं। आइए तस्वीरों के जरिए जानते हैं इस पूरे ऑफर की डिटेल्स को विस्तार से।