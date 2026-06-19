अगर आपने ये 8 कल्ट क्लासिक फिल्में नहीं देखीं, तो खुद को असली सिनेमा लवर मत कहना

आनंद (1971)

ऋषिकेश मुखर्जी की एक और कालजयी फिल्म 'आनंद' जिंदगी को जिंदादिली से जीने का सबसे बड़ा संदेश देती है। राजेश खन्ना ने 'आनंद सहगल' नाम के एक ऐसे कैंसर मरीज का किरदार निभाया है, जिसे पता है कि उसके पास कुछ ही महीने बचे हैं, फिर भी वह रोने के बजाय हर पल को खुलकर जीता है और अजनबियों को भी अपना दोस्त बना लेता है। अमिताभ बच्चन ने उनके डॉक्टर और दोस्त 'बाबू मोशाय' की भूमिका में जान फूंक दी थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।