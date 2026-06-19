अगर आपने ये 8 कल्ट क्लासिक फिल्में नहीं देखीं, तो खुद को असली सिनेमा लवर मत कहना

आज के दौर में जब हम मारधाड़ और तेज रफ्तार वाली फिल्मों के आदी हो चुके हैं, तब कभी-कभी ठहरकर उस सिनेमा को देखना जरूरी हो जाता है जिसने भारतीय सिनेमा की बुनियाद रखी है। ये सिर्फ पुरानी फिल्में नहीं हैं, बल्कि 'टाइमलेस मास्टरपीस' हैं। इनमें आपको आज की फिल्मों जैसा शोर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो सुकून, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर और ऐसी कहानियां मिलेंगी जो सीधे दिल में उतर जाती हैं।
गुलजार साहब के निर्देशन में बनी 'अंगूर' बॉलीवुड की सबसे साफ-सुथरी और लाजवाब कॉमेडी फिल्मों में से एक है। ये फिल्म शेक्सपियर के नाटक 'द कॉमेडी ऑफ एरर्स' पर आधारित है। फिल्म में संजीव कुमार और देवेन वर्मा के डबल रोल प्ले किया है। जब वे सालों बाद एक ही शहर में मिलते हैं, तो गलतफहमियों का ऐसा ताना-बाना बुनता है कि दर्शक हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं। संजीव कुमार की टाइमिंग और गुलजार के हल्के-फुल्के संवाद इसे बेमिसाल बनाते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
कुंदन शाह के डायरेक्शन में बनी फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन सटायर और डार्क कॉमेडी मानी जाती है। कहानी दो सीधे-सादे फोटोग्राफर्स (नसीरुद्दीन शाह और रवि वासवानी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक बड़े भ्रष्टाचार और मर्डर मिस्ट्री में फंस जाते हैं। फिल्म हंसते-हंसाते समाज के भ्रष्टाचार, राजनीति, बिल्डर माफिया और बिकाऊ मीडिया का क्रूर चेहरा सामने लाती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
गुरु दत्त ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और इसमें काम भी किया है। ये कहानी 'विजय' नाम के एक कवि की, जिसे समाज, उसका परिवार और मतलबी दुनिया ठुकरा देती है। लेकिन एक वेश्या (वाहीदा रहमान) उसकी कविताओं की कद्र करती है। फिल्म के जरिए गुरु दत्त ने कला के समाज की स्वार्थी सोच पर गहरा प्रहार किया है। इसके सदाबहार गीत और बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी 'सत्यकाम' में उस आदमी की कहानी दिखाई गई है जिसे ईमानदार और आदर्शों पर चलने की कीमत चुकानी पड़ती है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन अभिनय इसी फिल्म में किया है। ये फिल्म समाज की खोखली नैतिकता पर एक कड़ा सवाल खड़ी करती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।
आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन में बनी 'स्वदेश' बहुत खूबसूरत। इसमें शाहरुख खान ने 'मोहन भार्गव' नाम के एक नासा वैज्ञानिक की भूमिका निभाई है, जो अपनी कावेरी अम्मा को लेने भारत के एक पिछड़े गांव आता है। यहां आकर जब वह जमीनी हकीकत, जातिवाद, बिजली-पानी की समस्या और गरीबी को देखता है, तो उसका दिल बदल जाता है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
नीरज पांडे के निर्देशन में बनी ये थ्रिलर फिल्म है। पूरी फिल्म में एक दिन की कहानी दिखाई गई है। एक आम आदमी (नसीरुद्दीन शाह) पुलिस को फोन करके मुंबई में बम धमाके करने की धमकी देता है और बदले में चार आतंकवादियों की रिहाई मांगता है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।
ऋषिकेश मुखर्जी की एक और कालजयी फिल्म 'आनंद' जिंदगी को जिंदादिली से जीने का सबसे बड़ा संदेश देती है। राजेश खन्ना ने 'आनंद सहगल' नाम के एक ऐसे कैंसर मरीज का किरदार निभाया है, जिसे पता है कि उसके पास कुछ ही महीने बचे हैं, फिर भी वह रोने के बजाय हर पल को खुलकर जीता है और अजनबियों को भी अपना दोस्त बना लेता है। अमिताभ बच्चन ने उनके डॉक्टर और दोस्त 'बाबू मोशाय' की भूमिका में जान फूंक दी थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।