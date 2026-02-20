बॉलीवुड ब्राइड्स के कलीरे बने ट्रेंडसेटर, आप भी लें खास दिन के लिए इंस्पिरेशन

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ट्रेंडी कलीरे डिजाइंस

शादी के दिन दुल्हन का लुक सिर्फ लहंगे, मेकअप या ज्वेलरी तक सीमित नहीं होता, बल्कि कलीरे उसकी पूरी ब्राइडल अपीयरेंस को कंप्लीट करते हैं। कलीरे सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि खुशहाल वैवाहिक जीवन, प्यार और नई शुरुआत का प्रतीक भी माने जाते हैं। ये दुल्हन की कलाई की खूबसूरती बढ़ाने के साथ हर मूवमेंट में ग्रेस जोड़ते हैं। सही कलीरे चुनना ब्राइडल लुक को साधारण से खास बना सकता है। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कलीरे डिजाइंस जरूर फॉलो कर सकते हैं।