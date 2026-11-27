अगर आप अपने घर के लिए नया ब्लूटूथ स्पीकर या साउंडबार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो Black Friday Sale 2026 अच्छा मौका हो सकता है। इस दौरान अलग-अलग कैटेगरी के ऑडियो प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स मिल रहे हैं। इनमें टीवी के लिए साउंडबार से लेकर पार्टी और कराओके स्पीकर्स तक शामिल हैं। boAt, Philips, Zebronics, JBL और Sony जैसे ब्रैंड्स के कई मॉडल अलग-अलग बजट में उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 ऑडियो प्रोडक्ट्स के बारे में, जिन्हें आप इस Black Friday पर खरीदने के लिए देख सकते हैं।
अगर आप टीवी के साउंड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह साउंडबार एक विकल्प है। इसकी कीमत करीब 10,999 रुपये है। इसमें 5.1 चैनल कॉन्फिगरेशन और 500W आउटपुट मिलता है। इसके साथ वायर्ड सबवूफर और दो सैटेलाइट स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.3, HDMI ARC, USB और AUX कनेक्टिविटी भी मिलती है।
छोटे कमरे या बेडरूम में टीवी के साथ इस्तेमाल के लिए यह साउंडबार अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी कीमत करीब 9,299 रुपये है। इसमें 2.1 चैनल कॉन्फिगरेशन के साथ 120W आउटपुट और वायर्ड सबवूफर मिलता है। इसमें ब्लूटूथ, HDMI ARC, ऑप्टिकल, USB और AUX कनेक्टिविटी दी गई है।
घर पर छोटी पार्टी या कराओके का मजा लेना चाहते हैं तो इस स्पीकर को देख सकते हैं। इसकी कीमत करीब 11,999 रुपये है। इसमें 120W RMS आउटपुट, 12 इंच का फुल रेंज ड्राइवर और एक ट्वीटर मिलता है। इसमें दो UHF वायरलेस माइक्रोफोन, कराओके और रिकॉर्डिंग फीचर भी दिए गए हैं। इसकी बैटरी 50 फीसदी वॉल्यूम और LED लाइट बंद रखने पर 10 घंटे तक चल सकती है।
ज्यादा पावरफुल पार्टी स्पीकर खरीदने वालों के लिए यह विकल्प है। इसकी कीमत 16,999 रुपये से 19,999 रुपये के बीच है। इसमें 260W boAt Signature Sound मिलता है। इसके साथ दो UHF वायरलेस माइक्रोफोन, RGB लाइटिंग, बिल्ट-इन DJ ट्रैक और Bass Drop इफेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें गिटार इनपुट और ट्रॉली व्हील्स भी मिलते हैं।
छोटी पार्टियों और घर पर म्यूजिक सुनने के लिए Philips का यह स्पीकर देखा जा सकता है। इसकी कीमत करीब 9,599 रुपये है। इसमें 120W मैक्सिमम साउंड आउटपुट के साथ दो 6.5 इंच वूफर और एक ट्वीटर मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह 10 घंटे तक प्लेबैक दे सकता है। इसमें दो माइक्रोफोन इनपुट और पार्टी लाइट मोड भी दिए गए हैं।
पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर पसंद करने वालों के लिए JBL Flip 6 एक विकल्प है। इसकी लिस्टेड कीमत 13,999 रुपये के बजाय 7,999 रुपये बताई गई है। इसमें 12 घंटे तक बैटरी बैकअप और IP67 वाटर व डस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे आउटडोर इस्तेमाल के लिए भी काम का बनाता है।
Sony का यह पोर्टेबल स्पीकर भी इस लिस्ट में शामिल है। इसकी लिस्टेड कीमत 16,990 रुपये के बजाय 7,989 रुपये बताई गई है। इसमें 30W साउंड आउटपुट, 12 घंटे तक प्लेबैक और IP67 रेटिंग मिलती है। इसे घर के साथ आउटडोर म्यूजिक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।