Bihar Chuanv 2025: दूसरे चरण में वोटिंग का उत्साह चरम पर, दिव्यांग-बुजुर्ग मतदाताओं में खूब जोश

मतदाताओं में उत्साह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और इसे लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा ही नहीं, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी पूरा योगदान दे रहे हैं। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखीं, जहां लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक नज़र आए। अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें साबित कर रही हैं कि जनता बदलाव और बेहतर बिहार की उम्मीद से मतदान कर रही है।