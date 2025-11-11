Hindustan Hindi News
Bihar Chuanv 2025: दूसरे चरण में वोटिंग का उत्साह चरम पर, दिव्यांग-बुजुर्ग मतदाताओं में खूब जोश

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। दिव्यांग, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़-चढ़कर वोट डाला और लोकतंत्र का मान बढ़ाया।

Himanshu TiwariTue, 11 Nov 2025 09:50 AM
मतदाताओं में उत्साह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और इसे लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा ही नहीं, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी पूरा योगदान दे रहे हैं। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखीं, जहां लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक नज़र आए। अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें साबित कर रही हैं कि जनता बदलाव और बेहतर बिहार की उम्मीद से मतदान कर रही है।

दिव्यांग मतदाताओं में भी दिखा गजब का जोश

मिर्चाईबारी स्थित पिंक मतदान केंद्र संख्या 94 पर एक भावुक कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला। यहां आंख से दिव्यांग जमाल हुसैन अपने नाबालिग बेटे दानिश के साथ वोट डालने पहुंचे। जमाल हुसैन ने कहा, “हम देख नहीं पाते तो क्या हुआ, विकास की आस में मतदान करने आए हैं। चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े और सरकार दिव्यांगों के हित में कदम उठाए।”

इमामगंज में सुबह से लगी लंबी लाइनें

इमामगंज विधानसभा क्षेत्र (302) में सुबह 8 बजे ही बूथों पर महिला और पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। लोग उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए, जिससे साफ है कि इस बार मतदान में लोगों की भागीदारी काफी बढ़ी है।

90 वर्षीय शांति देवी ने पेश की मिसाल

ठाकुरगंज के बूथ संख्या 301, उच्च विद्यालय ठाकुरगंज पर 90 वर्षीय शांति देवी वोट डालने पहुंचीं और सभी के लिए प्रेरणा बन गईं। इतनी उम्र में भी उनका चुनावी उत्साह बता रहा था कि लोकतंत्र की ताकत उम्र की मोहताज नहीं। मतपेटी तक पहुंचकर उन्होंने संदेश दिया कि हर वोट की कीमत है और इसे जरूर निभाना चाहिए।

