गुम या खो गया है Voter Id Card तो घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में बनाएं नया, बहुत आसान है प्रोसेस

How to Download Voter ID Card Online

बिहार इलेक्शन की डेट्स फाइनल हो गई है। चुनाव के दौरान वोट करने के लिए वोटर आईडी की जरूरत होती है। वोटर आईडी कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह कार्ड कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है या गलती से खराब हो जाता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि दोबारा वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे लेकिन अब ऐसा नहीं है।