बिहार चुनाव 2025 में मतदाताओं का जलवा, आम से खास तक ने दिखाया जोश

पटना में मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से क्या बोले

पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान करने के बाद आरजेडी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और जनता इस चुनाव में बदलाव के लिए वोट कर रही है। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।