Hindi Newsफोटोबिहार चुनाव 2025 में मतदाताओं का जलवा, आम से खास तक ने दिखाया जोश

बिहार चुनाव 2025 में मतदाताओं का जलवा, आम से खास तक ने दिखाया जोश

बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग में लोगों का उत्साह देखने को मिला। लालू यादव परिवार ने पटना में मतदान किया मगर साथ दिखा पर तेजप्रताप गायब दिखे। वहीं नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे दिग्गजों ने भी वोट डाला।

Himanshu TiwariThu, 6 Nov 2025 12:42 PM
1/13

बिहार चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह

बिहार में आज लोकतंत्र का असली त्योहार मनाया जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने निकल पड़े हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखीं। कहीं बुजुर्गों का उत्साह नजर आया तो कहीं पहली बार वोट डालने वाले युवा सेल्फी लेते दिखे।

2/13

नीतीश कुमार और लालू परिवार ने डाला वोट

इसी बीच पटना में यादव परिवार की एक झलक सुर्खियों में रही, जहां लालू यादव परिवार एक साथ वोट डालता नजर आया, मगर तेजप्रताप यादव इस तस्वीर से गायब रहे। हालांकि, परिवार से अलग तेज प्रताप यादव ने अपना वोट डाला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी अपना-अपना मतदान किया। सीएम नीतीश कुमार भी बख्तियारपुर में वोट डालने के पहुचे थे।

3/13

नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में डाला वोट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर स्थित मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और सीएम ने शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

4/13

तेजस्वी यादव ने भी परिवार संग डाला वोट

पटना में आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और पहले चरण के तहत अपना वोट डाला। पटना के वेटनरी कॉलेज में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी वोटा डाला है।

5/13

तारापुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने डाला वोट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि लोगों को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डालना चाहिए। उन्होंने अपील की कि सभी मतदाता ऐसे माहौल में मतदान करें जिससे बिहार की प्रगति और विकास की गति लगातार बनी रहे।

6/13

वैशाली में मतदाताओं का स्वागत

वैशाली जिले में पहले चरण के मतदान में मतदाताओं में उत्साह दिखा। मतदान केंद्र पर वोट करने आए मतदाताओं का स्वागत किया गया।

7/13

पटना में रविशंकर प्रसाद ने पत्नी संग डाला वोट, दिखाई स्याही लगी उंगली

पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपनी पत्नी के साथ पहले चरण के तहत मतदान किया। मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद दोनों ने स्याही लगी उंगली दिखाई।

8/13

बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर उमड़ी भीड़

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई मतदान केंद्रों पर लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।

9/13

पटना में मतदान को लेकर दिखा उत्साह

पटना के मतदान केंद्रों पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गुरुवार सुबह से ही लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।

10/13

पटना में लालू प्रसाद यादव मतदान के लिए पहुंचे

पटना में आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहले चरण के मतदान के तहत अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे।

11/13

पहले चरण की वोटिंग में मुस्लिम महिलाओं में दिखा उत्साह

पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर मुस्लिम महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिला। महिला मतदाता अपने पहचान पत्र दिखाते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचीं और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

12/13

पटना में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव मतदान के लिए पहुंचीं

पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव मतदान केंद्र पर पहुंचीं। उनके साथ अन्य परिजन भी मौजूद रहे।

13/13

पटना में मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से क्या बोले

पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान करने के बाद आरजेडी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और जनता इस चुनाव में बदलाव के लिए वोट कर रही है। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।

Bihar News