23 सितंबर से Amazon और Flipkart पर सबसे बड़ी सेल! इन स्मार्टफोन डील्स पर रहेगी नजर

Amazon, Flipkart सेल में इन फोन डील्स पर रहेगी नजर

भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स Amazon और Flipkart अपनी एनुअल मेगा सेल्स- Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days इस महीने 23 सितंबर 2025 से शुरू करने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी ग्राहकों की सबसे बड़ी नजर स्मार्टफोन डील्स पर है। Amazon ने इस बार कई टॉप फ्लैगशिप फोन्स पर 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट देने की घोषणा की है। Flipkart पर iPhone 16 सबसे सस्ता मिल सकता है। आपकी नजर इन डील्स पर रहनी चाहिए।