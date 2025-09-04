23 सितंबर से Amazon और Flipkart पर सबसे बड़ी सेल! इन स्मार्टफोन डील्स पर रहेगी नजर

भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स Amazon और Flipkart अपनी एनुअल मेगा सेल्स- Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days इस महीने 23 सितंबर 2025 से शुरू करने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी ग्राहकों की सबसे बड़ी नजर स्मार्टफोन डील्स पर है। Amazon ने इस बार कई टॉप फ्लैगशिप फोन्स पर 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट देने की घोषणा की है। Flipkart पर iPhone 16 सबसे सस्ता मिल सकता है। आपकी नजर इन डील्स पर रहनी चाहिए।
Samsung Galaxy S24 Ultra और Galaxy Z Fold6 जैसे हाई-एंड मॉडल्स भारी छूट के साथ मिलेंगे। इनपर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।
OnePlus 13 Series और iQOO 13 5G जैसे परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स पर भी अट्रैक्टिव ऑफर्स सेल के दौरान मिलेंगे।
सेल के दौरान Galaxy M06 5G, M16 5G और A55, A56 जैसे मिड-रेंज फोन्स भी ऑफर्स के साथ बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।
Flipkart की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में iPhone 16 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन केवल 49,999 रुपये में मिल सकता है। बाकी iPhone भी Flipkart सेल में सबसे सस्ते मिलेंगे।
इसके अलावा, Samsung Galaxy S24 Series और Motorola Edge 60 Pro जैसे डिवाइस भी भारी डिस्काउंट पर मिल सकते हैं।
Redmi 14C 5G, Realme C71, Tecno Pop 9 जैसे डिवाइस बजट सेगमेंट में सबसे बड़ी छूट पर 6000 रुपये से 9000 रुपये के बीच कीमत पर मिलने की उम्मीद है।