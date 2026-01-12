बड़ा मौका! ₹12000 तक सस्ते हुए OnePlus के 7300mAh बैटरी, DSLR जैसे पावरफुल कैमरा वाले 7 जबरदस्त फोन्स, फ्री Earbuds भी

प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने भारत में अपनी Freedom Sale की शुरुआत कर दी है। यह सेल देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लाई गई है, जिसमें कंपनी अपने फ्लैगशिप, मिड-प्रीमियम स्मार्टफोन और IoT प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI दे रही है। OnePlus Freedom Sale 16 जनवरी 2026 से लाइव होगी। इस सेल के तहत स्मार्टफोन oneplus.in, OnePlus Experience Stores, Amazon, और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स जैसे Reliance Digital, Croma, Vijay Sales और Bajaj Electronics पर उपलब्ध हैं। वहीं टैबलेट्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स Flipkart, Amazon, Myntra और Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खरीदे जा सकते हैं।
OnePlus 15 कंपनी का अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन माना जा रहा है। यह भारत का पहला फोन है जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आता है। Freedom Sale के दौरान OnePlus 15 की को कीमत ₹68,999 रखी गई है, जिसमें चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹4,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI मिल रही है। खास बात यह है कि ग्राहकों को फोन के साथ OnePlus Nord Buds 3 फ्री दिए जा रहे हैं।
वहीं OnePlus 15R, जो Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन है। यह फोन मजबूत बिल्ड के साथ IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग को सपोर्ट करता है। वनप्लस की फ्रीडम सेल में इसे ₹44,999 में बेचा जा रहा है जो 26 जनवरी तक वैध है।
OnePlus 13 में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि तेज़ रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। OnePlus 13 को हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। फोन में 50MP का Sony सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 50MP अल्ट्रा-वाइड और 64MP टेलीफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा है। OnePlus Freedom Sale 2026 के दौरान OnePlus 13 की effective कीमत लगभग ₹57,999 रखी गई है, जिसमें लगभग ₹8,000 तक का मूल प्राइस ड्राप + ₹4,000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट शामिल है, जिससे टोटल छूट 12,000 रुपए की हो जाती है।
OnePlus 13R स्मार्टफोन उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो शानदार परफॉर्मेंस और दमदार फीचर्स चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बजट-फ्रेंडली विकल्प तलाश रहे हैं। MediaTek Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर यह पॉवर एफिशिएंट और स्मूद परफॉर्मेंस देने वाला चिपसेट है। फोन में 50MP Sony IMX890 मेन कैमरा + 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा + 2MP मैक्रो लेंस। 16MP सेल्फी कैमरा। 6000mAh बैटरी और 100W SuperVOOC चार्जिंग। केवल 30 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। Freedom Sale के तहत OnePlus 13R की effective कीमत लगभग ₹37,999 रखी गई है, जिसमें पहले से ₹6,000 तक का डिस्काउंट + ₹1,000 तक इंस्टेंट बैंक ऑफर शामिल है।
OnePlus 13s कॉम्पैक्ट लेकिन शक्तिशाली स्मार्टफोन है जिसमें Premium डिज़ाइन, स्मूद डिस्प्ले और संतुलित परफॉर्मेंस मौजूद है। Freedom Sale में OnePlus 13s की effective कीमत लगभग ₹49,999 रखी गई है, जिसमें ₹2,000 का प्राइस ड्रॉप + ₹3,000 तक इंस्टेंट बैंक ऑफर शामिल है, और साथ ही 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI विकल्प मिलता है।
OnePlus Nord 5 मिड-प्रिमियम सेगमेंट में एक सर्व-ओवर स्मार्टफोन है। फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है। पावर सेक्शन में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर है। Freedom Sale में Nord 5 को ₹30,999 में बेचा जा रहा है, जिसमें ₹1,500 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट + ₹1,500 तक प्राइस ड्रॉप शामिल है। फोन के साथ फ्री Magnetic Case भी ऑफर में मिलता है।
OnePlus Nord CE5 को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन में भी स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। फोन में MediaTek Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर है। Freedom Sale के दौरान OnePlus Nord CE5 को 22,999 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसमें ₹500 का प्राइस ड्रॉप + ₹1,500 तक इंस्टेंट बैंक ऑफर शामिल है। इसके साथ भी Magnetic Case मुफ्त उपलब्ध है।