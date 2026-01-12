बड़ा मौका! ₹12000 तक सस्ते हुए OnePlus के 7300mAh बैटरी, DSLR जैसे पावरफुल कैमरा वाले 7 जबरदस्त फोन्स, फ्री Earbuds भी

4. OnePlus 13R

OnePlus 13R स्मार्टफोन उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो शानदार परफॉर्मेंस और दमदार फीचर्स चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बजट-फ्रेंडली विकल्प तलाश रहे हैं। MediaTek Dimensity 8300 Ultra प्रोसेसर यह पॉवर एफिशिएंट और स्मूद परफॉर्मेंस देने वाला चिपसेट है। फोन में 50MP Sony IMX890 मेन कैमरा + 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा + 2MP मैक्रो लेंस। 16MP सेल्फी कैमरा। 6000mAh बैटरी और 100W SuperVOOC चार्जिंग। केवल 30 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। Freedom Sale के तहत OnePlus 13R की effective कीमत लगभग ₹37,999 रखी गई है, जिसमें पहले से ₹6,000 तक का डिस्काउंट + ₹1,000 तक इंस्टेंट बैंक ऑफर शामिल है।