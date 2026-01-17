गजब! Flipkart सेल में ₹4000 तक सस्ते हुए Motorola के 6 मिलिट्री ग्रेड Phones; मिलेगा 50MP सेल्फी कैमरा, 7000mAh बैटरी

4. Motorola Edge 60 Pro

Motorola का यह प्रीमियम फ्लैगशिप फोन अब ₹29,999 से घटकर ₹25,999 में उपलब्ध है। इसमें ट्रिपल 50MP AI कैमरा सिस्टम मिलता है, यह फोन 4000 रुपए की सीधी छूट पर बेचा जा रहा है। जो शानदार फोटोग्राफी का अनुभव देता है। फोन में 1.5K क्वाड-कर्व्ड True Colour डिस्प्ले दी गई है, जो देखने में बेहद प्रीमियम लगती है। इसके अलावा DXOMARK Gold Label-rated 6000mAh बैटरी, 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग और IP68/IP69 वाटर-डस्ट प्रोटेक्शन इसे एक कंप्लीट फ्लैगशिप बनाते हैं।