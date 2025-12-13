Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोबिग बॉस के बाद भी बरकरार शहबाज और अमाल का भाईचारा, देखें सक्सेस पार्टी की Inside Photos

बिग बॉस के बाद भी बरकरार शहबाज और अमाल का भाईचारा, देखें सक्सेस पार्टी की Inside Photos

शुक्रवार को मुंबई में बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी हुई। इस पार्टी में बिग बॉस के अलग-अलग सीजन्स के कई चेहरे नजर आए। इस पार्टी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आइए देखते हैं बिग बॉस 19 पार्टी की इनसाइड तस्वीरें। 

Harshita PandeyDec 13, 2025 02:45 pm IST
1/8

बिग बॉस 19 सक्सेस पार्टी

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले के बाद 12 दिसंबर को मुंबई में एक सक्सेस पार्टी होस्ट की गई। इस पार्टी में इस सीजन समेत कई बिग बॉस के कई पुराने चेहरे भी नजर आए।

2/8

वायरल हो रहीं तस्वीरें

बिग बॉस 19 पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आइए इन इनसाइड तस्वीरों में देखें कैसी रही बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी।

3/8

बिग बॉस की पार्टी

Endemol Shine India ने पार्टी की तस्वीरें शेयर की हैं। बिग बॉस की पार्टी में अमाल मलिक, अशनूर कौर, नेहल, नीलम गिरी, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी अमाल मलिक, कुनिका सदानंद जैसे कई चेहरे नजर आए।

4/8

पार्टी में नजर आए प्रिंस नरूला

इस पार्टी में बिग बॉस 9 के विनर प्रिंस नरूला भी पहुंचे। पार्टी में आवेज दरबार, नगमा दरबार, प्रणित मोरे भी नजर आए।

5/8

अमाल मलिक और शहबाज

अमाल मलिक ने भी पार्टी से एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अमाल के साथ शहबाज नजर आ रहे हैं। अमाल ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है- रियल फ्रेंडशिप, जीरो कॉम्पटीशन।

6/8

कुनिका सदानंद और फरहाना भट्ट

कुनिका सदानंद ने फरहाना भट्ट के साथ तस्वीर शेयर की। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा- रीयूनाइटेड विद माय डार्लिंग फर्रो।

7/8

विकी जैन भी नजर आए

बिग बॉस 19 की पार्टी में बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट विकी जैन भी नजर आए। विकी प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के साथ पोज करते नजर आए।

8/8

सलमान खान के साथ अभिषेक बजाज और उनकी मां

सलमान खान भी बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में पहुंचे। अभिषेक बजाज सलमान खान के साथ नजर आए। तस्वीर में अभिषेक बजाज की मां अनीता भी नजर आईं।

