Bigg Boss 19: सलमान खान के शो के लिए कंफर्म हुआ ये फेमस जर्नलिस्ट! इन 7 नामों पर लगी मुहर

नयनदीप रक्षित

बिग बॉस 19 में कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट में जानें माने एंटरटेनमेंट रिपोर्टर नयनदीप रक्षित का नाम शामिल है। नयनदीप को बिग बॉस के कई सीजन में कंटेस्टेंट का इंटरव्यू लेते देखा गया है। यही नहीं, नयनदीप, अंकिता लोखंडे के खास दोस्त हैं। हालिया, व्लॉग में अंकिता ने नयन को कहा, 'जीत के आना'। नयन शो के आठवें कंफर्म कंटेस्टेंट होंगे। फिलहाल नयनदीप की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।