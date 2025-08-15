Bigg Boss 19: सलमान खान के शो के लिए कंफर्म हुआ ये फेमस जर्नलिस्ट! इन 7 नामों पर लगी मुहर

बिग बॉस 19 को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही हैं। इस बार शो में कई पुराने कंटेस्टेंट की वापसी की खबरें भी सामने आ रही हैं।
शो के प्रीमियर की बात करें तो बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त से होगा। अब तक इस शो में हिस्सा लेने को लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। यही नहीं कई स्टार्स के नाम को भी कंफर्म बताया जा रहा है। ऐसे में अब बिग बॉस 19 के लिए कई नामों को कंफर्म बताया जा रहा है।
biggboss.tazakhabar की रिपोर्ट के अनुसार, बिग बॉस 19 के लिए अशनूर कौर की पुष्टि की गई है। अशनूर शाक की 6ठी कन्फर्म प्रतियोगी हैं। इंस्टा पर अशनूर के लगभग 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना खान की सह-कलाकार हैं।
बिग बॉस 19 में स्प्लिट्सविला 10 के विजेता और कई एमटीवी शो के होस्ट बसीर अली बिग बॉस 19 में नजर आएंगे। बसीर को शो का 7वां कंफर्म कंटेस्टेंट बताया जा रहा है।
बिग बॉस 19 में कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट में जानें माने एंटरटेनमेंट रिपोर्टर नयनदीप रक्षित का नाम शामिल है। नयनदीप को बिग बॉस के कई सीजन में कंटेस्टेंट का इंटरव्यू लेते देखा गया है। यही नहीं, नयनदीप, अंकिता लोखंडे के खास दोस्त हैं। हालिया, व्लॉग में अंकिता ने नयन को कहा, 'जीत के आना'। नयन शो के आठवें कंफर्म कंटेस्टेंट होंगे। फिलहाल नयनदीप की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
इस बार भी यूट्यूबर्स की एंट्री होने की खबरें आ रही हैं। बिग बॉस 19 को लेकर एक फेमस यूट्यूबर कर नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट की मानें तो शो में आवेज दरबार नजर आएंगे। आवेज शो के 9वें कंफर्म कंस्टेंट बताए जा रहे हैं।
आवजे के साथ बिग बॉस 19 में उनकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर भी हिस्सा लेंगी। नगमा शो की 10वीं कंफर्म कंटेस्टेंट होंगी।
बता दें कि बीते दिनों सलमान ने शो के पहले दो कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया है। ये शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी हैं। प्रोमो में सलमान ने शो को लेकर तगड़ा हिंट दिया है कि इस बार शायद कंटेस्टेंट्स को फैंस चुनेंगे। हर रोज दो कंटेस्टेंट्स के नाम आएंगे। फैंस के वोटों के आधार पर उन्हें घर में एंट्री दी जाएगी।