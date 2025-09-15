Bigg Boss 19: घरवालों ने जिसे बताया सबसे कमजोर, ऑडियंस ने उसे बनाया नंबर 1, पॉपुलर कंटेस्टेंट भी रहे पीछे

बिग बॉस 19 ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब हो रहा है। हाल में हुए वीकेंड के वार पर फराह खान ने कंटेस्टेंट को जमकर फटकार लगाई और नगमा-नतालिया को शो से विदा कर दिया। तीसरा हफ्ता पूरा हो चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चलाए गए पोल के मुताबिक टॉप 5 की जानकारी सामने आ गई है।
बिग बॉस के खबरी ने सोशल मीडिया पर पोल चलाया था जिसका नतीजा शेयर किया गया है। तीसरे हफ्ते में टॉप अपनी जगह बनाने वाले कंटेस्टेंट के नाम ये रहे।
पहले नंबर पर सभी को हैरान करने वाले अभिषेक बजाज है। दरअसल, शो की शुरुआत में उन्हें कंटेस्टेंट ने उनके गेम और खाने के लिए ट्रोल किया था। बाद में यही ट्रोलिंग उनके काम आई और उन्हें बाहर ऑडियंस से जबरदस्त सपोर्ट मिला। पिछले वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी फरहाना-नेहल वाला मुद्दा उठाते हुए अभिषेक को सही साबित किया था। इसलिए अभिषेक इस हफ्ते टॉप पर बने हुए हैं।
दूसरे नंबर पर बशीर हैं। बसीर के गेम को ऑडियंस पसंद कर रही है। लेकिन हाल में फराह खान की फटकार का असर उनके गेम पर दिख रहा है।
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर फरहाना भट्ट का नाम है। सलमान से मिली फटकार के बाद अब उनका गेम बदल गया है। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस का नाम इस लिस्ट में देखकर हैरान भी हो रहे हैं।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर गौरव खन्ना का नाम है। टीवी के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक गौरव शो में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। हाल में फराह ने उन्हें टास्क में शामिल होने और ज्ञान कम देने की सलाह दी थी।
म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक भी सलमान खान की डांट के बाद अब गेम में जाग चुके हैं। हाल में उन्हें टास्क में भी शानदार तरीके से परफॉर्म करते देखा गया था। साथ ही ऑडियंस का समर्थन भी मिल रहा है। अमाल इस हफ्ते घर के कैप्टेन भी हैं।