Bigg Boss 19: घरवालों ने जिसे बताया सबसे कमजोर, ऑडियंस ने उसे बनाया नंबर 1, पॉपुलर कंटेस्टेंट भी रहे पीछे

अभिषेक बजाज

पहले नंबर पर सभी को हैरान करने वाले अभिषेक बजाज है। दरअसल, शो की शुरुआत में उन्हें कंटेस्टेंट ने उनके गेम और खाने के लिए ट्रोल किया था। बाद में यही ट्रोलिंग उनके काम आई और उन्हें बाहर ऑडियंस से जबरदस्त सपोर्ट मिला। पिछले वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी फरहाना-नेहल वाला मुद्दा उठाते हुए अभिषेक को सही साबित किया था। इसलिए अभिषेक इस हफ्ते टॉप पर बने हुए हैं।