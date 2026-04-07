Indane, BP, HP Gas यूजर्स ध्यान दें! घर बैठे जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम, वरना नहीं होगी गैस सिलेंडर की बुकिंग

इसलिए बनाया गया है ये रूल

सरकार और ऑयल कंपनियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य फर्जी कनेक्शन और गलत तरीके से बुकिंग करने वालो पर रोक लगाना है। लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं कि कई जगह एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कनेक्शन चल रहे हैं या गलत तरीके से LPG बुकिंग ली जा रही है। इसी को देखते हुए अब Indane, Bharat Gas और HP Gas जैसे प्रमुख गैस प्रदाता Aadhaar eKYC को लागू कर रहे हैं।