खुशखबरी! ₹225 वाला Plan हुआ और पावरफुल, अब 2.5GB नहीं पूरे 3GB रोज मिलेगा डेटा; 31 जनवरी तक ऑफर

रोज 3GB हाई-स्पीड डेटा का फायदा

BSNL के 225 रुपए वाले इस प्लान में अब यूजर्स को हर दिन 3GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। पहले जहां इस प्लान में 2.5GB डेटा मिलता था, अब कंपनी ने बिना कीमत बढ़ाए रोज 500MB अतिरिक्त डेटा जोड़ दिया है। पूरे महीने के हिसाब से देखें तो यूजर को लगभग 15GB एक्स्ट्रा डेटा का फायदा मिल रहा है, जो इस कीमत में काफी अच्छा ऑफर माना जा सकता है। BSNL इस प्लान में डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी कम स्पीड पर इंटरनेट देता है।