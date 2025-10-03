बड़ा झटका! अब Aadhaar में नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर बदलना हुआ महंगा; जानें कितने पैसे ज्यादा होंगे खर्च

आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने Aadhaar अपडेट की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। यानी अगर आप अपने Aadhaar में नाम, पता, जन्मतिथि या फोटो बदलवाना चाहते हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे।
बता दें कि आधार अपडेट कराने की नई फीस 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी हैं और ये 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगी। यह सभी नई दरें 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगी। उसके बाद फिर से नई फीस दरें लागू की जाएंगी।
आधार ने जिन चीजों को अपडेट कराना अब आपके लिए महंगा पड़ेगा वो हैं नाम, पता, जन्मतिथि, फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो। पहले ये सेवाएं सस्ती थीं, लेकिन अब इनको अपडेट करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
सबसे पहले, बायोमेट्रिक अपडेट की फीस बढ़ाकर 125 रुपए कर दी गई है। बायोमेट्रिक अपडेट का मतलब है फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट कराना। पहले इसकी लागत 100 रुपए थी, यानी अब आपको 25 रुपये ज़्यादा देने होंगे।
वहीं, डेमोग्राफिक अपडेट जैसे: नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि बदलने की फीस भी बढ़ा दी गई है। पहले इसके लिए केवल 50 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 75 रुपए हो गया है। अगर कोई यूजर सिर्फ डेमोग्राफिक बदलाव करता है तो उसे यह शुल्क भरना होगा।
इसके अलावा, Aadhaar दस्तावेज अपडेट (जैसे पते या पहचान प्रमाण से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना) अगर आप myAadhaar पोर्टल से करेंगे, तो यह सेवा 14 जून 2026 तक फ्री रहेगी। लेकिन अगर आप यही काम किसी Aadhaar केंद्र पर करवाते हैं, तो इसके लिए आपको 75 रुपए चुकाने होंगे।
UIDAI ने होम एनरोलमेंट सर्विस (घर पर Aadhaar सेवा) की फीस भी तय कर दी है। अब घर पर सेवा लेने के लिए 700 रुपए (GST सहित) देना होगा। अगर एक ही पते पर एक से ज़्यादा लोग यह सेवा लेते हैं तो पहले व्यक्ति को 700 रुपए और बाकी को केवल 350 रुपए शुल्क देना होगा।
हालांकि, इस बीच एक राहत की खबर भी है। 5–7 साल और 15–17 साल आयु वर्ग के बच्चों के Aadhaar बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री रहेंगे। इसका मतलब है कि बच्चों के लिए अपडेट कराने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से Aadhaar अपडेट और सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव किया है। इन बदलावों का असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो आने वाले समय में अपना आधार अपडेट कराना चाहता है।