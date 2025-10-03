बड़ा झटका! अब Aadhaar में नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर बदलना हुआ महंगा; जानें कितने पैसे ज्यादा होंगे खर्च

इस सर्विस के लिए 700 रुपए देंगे होंगे

UIDAI ने होम एनरोलमेंट सर्विस (घर पर Aadhaar सेवा) की फीस भी तय कर दी है। अब घर पर सेवा लेने के लिए 700 रुपए (GST सहित) देना होगा। अगर एक ही पते पर एक से ज़्यादा लोग यह सेवा लेते हैं तो पहले व्यक्ति को 700 रुपए और बाकी को केवल 350 रुपए शुल्क देना होगा।