Big Billion Days Sale ends tonight and you should not miss these smartphone deals Big Billion Days सेल का आखिरी दिन! ये स्मार्टफोन डील्स मिस कर दीं तो पछताओगे
Flipkart पर पिछले हफ्ते शुरू हुई Big Billion Days का आज आखिरी दिन है और यह 2 अक्टूबर की रात खत्म होने जा रही है। हम टॉप स्मार्टफोन डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए।

Pranesh TiwariThu, 2 Oct 2025 09:52 AM
1/11

Big Billion Days सेल की टॉप स्मार्टफोन डील्स

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही Big Billion Days Sale आज रात खत्म हो रही है। ऐसे में अगर अब तक शॉपिंग नहीं की तो चूकना नहीं चाहिए। हम उन स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। बड़ा मौका iPhone लवर्स को भी बस आज रात तक के लिए दिया गया है।

2/11

iPhone 16

ग्राहक फ्लिपकार्ट पर 69,999 रुपये वाले iPhone 16 को 53,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस इफेक्टिव प्राइस में बैंक ऑफर भी शामिल है।

3/11

iPhone 16 Pro

भारत में iPhone 16 Pro को 109,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और Flipkart BBD सेल में यह बैंक ऑफर्स के साथ 77,999 रुपये कीमत पर ऑफर किया गया है।

4/11

iPhone 16 Pro Max

बड़े डिस्प्ले, ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स और दमदार कैमरा वाले इस प्रो मैक्स मॉडल को 134,999 रुपये की जगह सेल में 99,499 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर बैंक ऑफर के बाद खरीदने का मौका मिल रहा है।

5/11

Motorola Edge 60 Fusion

दमदार कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले वाले मोटोरोला फोन के 256GB स्टोरेज वर्जन को 25,999 रुपये की जगह 18,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर ऑर्डर किया जा सकता है।

6/11

Samsung Galaxy S24 Snapdragon

सैमसंग का पिछला फ्लैगशिप मॉडल दमदार Snapdragon मॉडल के साथ आता है। इसका लॉन्च प्राइस 74,999 रुपये था और अब यह 38,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है।

7/11

Oppo K13x 5G

बजट सेगमेंट में 16,999 रुपये के ओरिजनल प्राइस वाला यह ओप्पो फोन 9,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है। इस कीमत में बैंक ऑफर भी शामिल है।

8/11

Samsung Galaxy S24 FE

सैमसंग का फैन एडिशन डिवाइस को वैसे तो 59,999 रुपये कीमत पर पेश किया गया था लेकिन अब यह 29,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

9/11

Motorola G96

कर्व्ड डिस्प्ले के साथ वाला मोटोरोला का यह फोन 20,999 रुपये के बजाय सेल के दौरान 14,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

10/11

Vivo T4x 5G

वीवो का यह फोन 17,999 रुपये के बजाय 12,249 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। यह सेगमेंट के सबसे फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है।

11/11

Google Pixel 9

फ्लैगशिप डील ऑफ द इयर के तौर पर Google Pixel 9 को 79,999 रुपये के मुकाबले सेल में 52,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

