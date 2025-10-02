Big Billion Days सेल का आखिरी दिन! ये स्मार्टफोन डील्स मिस कर दीं तो पछताओगे

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही Big Billion Days Sale आज रात खत्म हो रही है। ऐसे में अगर अब तक शॉपिंग नहीं की तो चूकना नहीं चाहिए। हम उन स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। बड़ा मौका iPhone लवर्स को भी बस आज रात तक के लिए दिया गया है।
ग्राहक फ्लिपकार्ट पर 69,999 रुपये वाले iPhone 16 को 53,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस इफेक्टिव प्राइस में बैंक ऑफर भी शामिल है।
भारत में iPhone 16 Pro को 109,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था और Flipkart BBD सेल में यह बैंक ऑफर्स के साथ 77,999 रुपये कीमत पर ऑफर किया गया है।
बड़े डिस्प्ले, ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स और दमदार कैमरा वाले इस प्रो मैक्स मॉडल को 134,999 रुपये की जगह सेल में 99,499 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर बैंक ऑफर के बाद खरीदने का मौका मिल रहा है।
दमदार कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले वाले मोटोरोला फोन के 256GB स्टोरेज वर्जन को 25,999 रुपये की जगह 18,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर ऑर्डर किया जा सकता है।
सैमसंग का पिछला फ्लैगशिप मॉडल दमदार Snapdragon मॉडल के साथ आता है। इसका लॉन्च प्राइस 74,999 रुपये था और अब यह 38,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है।
बजट सेगमेंट में 16,999 रुपये के ओरिजनल प्राइस वाला यह ओप्पो फोन 9,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहा है। इस कीमत में बैंक ऑफर भी शामिल है।
सैमसंग का फैन एडिशन डिवाइस को वैसे तो 59,999 रुपये कीमत पर पेश किया गया था लेकिन अब यह 29,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
कर्व्ड डिस्प्ले के साथ वाला मोटोरोला का यह फोन 20,999 रुपये के बजाय सेल के दौरान 14,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
वीवो का यह फोन 17,999 रुपये के बजाय 12,249 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। यह सेगमेंट के सबसे फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है।
फ्लैगशिप डील ऑफ द इयर के तौर पर Google Pixel 9 को 79,999 रुपये के मुकाबले सेल में 52,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।