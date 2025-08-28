Big Alert update your Baal aadhaar before 7 years otherwise it will become inactive know how apply for free माता-पिता ध्यान दें! 7 साल से पहले जरूर कर लें बच्चों के Aadhaar से जुड़ा ये काम वरना हो जाएगा बंद, जानें सबसे आसान FREE
माता-पिता ध्यान दें! 7 साल से पहले जरूर कर लें बच्चों के Aadhaar से जुड़ा ये काम वरना हो जाएगा बंद, जानें सबसे आसान FREE

UIDAI ने माता-पिता को चेताया है यदि बच्चा सात साल की उम्र तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराता है तो उसका आधार बंद हो सकता है। जानें फ्री अपडेट का प्रोसेस।

Himani GuptaThu, 28 Aug 2025 11:23 AM
1/7

Baal Aadhaar Update Necessary

भारत में आधार कार्ड ( एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए आवश्यक बन चुका है। UIDAI ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है यदि 5 साल से कम उम्र में बनाया गया बच्चे का आधार 7 साल की आयु तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया गया तो वह बंद हो सकता है। यानी कि बिना बायो पहचान (fingerprint, iris और फोटो) अपडेट किए आधार नहीं चलेगा।

2/7

UIDAI ने अपडेट के लिए उठाएं ये कदम

फिलहाल करीब 17 करोड़ बच्चों के Aadhaar में बायोमेट्रिक अपडेट बाकी है। इसे पूरा करने के लिए UIDAI ने कई कदम उठाए हैं जैसे स्कूलों में कैंप लगाना, UDISE+ प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों की लिस्ट तैयार करना और माता-पिता को SMS भेजकर याद दिलाना।

3/7

फ्री में सिर्फ इतने साल तक करवा सकते हैं अपडेट इसके बाद 100 रुपये का चार्ज

लेकिन अगर आपके बच्चे का स्कूल में आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आप UIDAI के एनरोलमेंट सेंटर जाकर ये काम फ्री में करवा सकते हैं। UIDAI की यह अपडेट मुफ्त में हो सकता है यदि 5-7 साल के बीच कराया जाए। 7 साल के बाद चूक होने पर 100 रुपये का शुल्क लगेगा।

4/7

बच्चों का Aadhaar Update क्यों है जरूरी?

जब छोटे बच्चों का Aadhaar बनता है, तब सिर्फ नाम, जन्मतिथि, पता और फोटो जैसी बेसिक जानकारी ली जाती है, क्योंकि उस उम्र में उनकी बायोमेट्रिक पहचान (फिंगरप्रिंट और आईरिस) पूरी तरह विकसित नहीं होती। इसलिए 5 साल और 15 साल की उम्र पर Aadhaar में बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है। अगर समय पर यह अपडेट नहीं किया गया, तो बच्चों को स्कूल एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप और DBT जैसी सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है। इसी कारण UIDAI अब माता-पिता को SMS भेजकर याद दिला रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे आप यह बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं।

5/7

FREE में कैसे करें बच्चों का Aadhaar Update?

बच्चों की Aadhaar बायोमेट्रिक डिटेल्स (फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस) अपडेट कराने के लिए आपको पास के किसी भी Aadhaar Seva Kendra या अधिकृत अपडेट सेंटर पर जाना होगा। यह पूरी तरह फ्री है।

6/7

FREE में Baal Aadhaar Update करने का पूरा प्रोसेस

इस के लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। मेन्यू में “My Aadhaar” सेक्शन पर क्लिक करें। अब “Locate an Enrolment Center” या “Aadhaar Seva Kendra” का ऑप्शन चुनें। यहां आप State या PIN Code डालकर सर्च कर सकते हैं। Captcha भरें और “Locate a Center” पर क्लिक करें। इसके बाद आपके इलाके के सभी नज़दीकी Aadhaar Seva Kendras की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी।

7/7

बच्चे का Aadhaar Update कराने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

बच्चों का Aadhaar बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए आपको ये दस्तावेज़ साथ रखने होंगे: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), स्कूल आईडी (School ID) या अन्य मान्य पहचान पत्र, माता-पिता का Aadhaar कार्ड (पहचान और सत्यापन के लिए)। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप नज़दीकी Aadhaar Seva Kendra जाकर बच्चे का अपडेट आसानी से करवा सकते हैं।

