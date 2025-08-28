माता-पिता ध्यान दें! 7 साल से पहले जरूर कर लें बच्चों के Aadhaar से जुड़ा ये काम वरना हो जाएगा बंद, जानें सबसे आसान FREE

बच्चों का Aadhaar Update क्यों है जरूरी?

जब छोटे बच्चों का Aadhaar बनता है, तब सिर्फ नाम, जन्मतिथि, पता और फोटो जैसी बेसिक जानकारी ली जाती है, क्योंकि उस उम्र में उनकी बायोमेट्रिक पहचान (फिंगरप्रिंट और आईरिस) पूरी तरह विकसित नहीं होती। इसलिए 5 साल और 15 साल की उम्र पर Aadhaar में बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी है। अगर समय पर यह अपडेट नहीं किया गया, तो बच्चों को स्कूल एडमिशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप और DBT जैसी सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है। इसी कारण UIDAI अब माता-पिता को SMS भेजकर याद दिला रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे आप यह बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं।