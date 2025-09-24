Big Alert IRCTC online ticket booking rule change from 1 October here is how link Aadhaar to IRCTC account easy process Train Ticket का नया नियम, 1 अक्टूबर से पहले कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम, वरना नहीं मिलेगा कंफर्म टिकट
1 अक्टूबर 2025 से IRCTC में ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट में Aadhaar ऑथेंटिकेशन जरुरी होगा। जानें कैसे करें लिंक और क्यों है जरूरी:

Himani GuptaWed, 24 Sep 2025 08:05 PM
1/7

Important update IRCTC online ticket booking rule

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने के चांस को बढ़ाने के लिए एक नया नियम पेश किया है। इस नए रूल के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनरल (Reserve) टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत में पहले 15 मिनट के दौरान Aadhaar ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। यानी इस समय अवधि में केवल वहीं यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे जिनके IRCTC अकाउंट के साथ Aadhaar लिंक है।

2/7

सिर्फ ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए है नया रूल

इस बदलाव का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक यात्री ही सीट ले सकें और बुकिंग प्रणाली में निष्पक्षता बनी रहे। ध्यान देने की बात है कि यह नई शर्त केवल ऑनलाइन बुकिंग के लिए है रेलवे के PRS काउंटरों पर टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया वैसी ही बनी रहेगी। बता दें कि पहले से ही Tatkal टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन Aadhaar ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो चुका है।

3/7

Aadhaar लिंक नहीं किया तो..

जिन यात्रियों ने अभी तक अपने IRCTC खाते से Aadhaar लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द करना होगा, वरना वे बुकिंग विंडो के प्रारंभिक 15 मिनट में टिकट नहीं खरीद पाएंगे। जानिए कैसे करें IRCTC अकाउंट से आधार को लिंक:

4/7

IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने का आसान प्रोसेस

स्टेप 1: IRCTC वेबसाइट पर जाएं: अपने ब्राउज़र में जाएं और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अपना यूज़रनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

5/7

स्टेप 2: My Account सेक्शन में जाएं:

लॉगिन करने के बाद, वेबसाइट के ऊपर दाईं ओर "My Account" पर क्लिक करें। वहां से "Link Your Aadhaar" या "Aadhaar KYC" का ऑप्शन चुनें।

6/7

स्टेप 3: आधार नंबर दर्ज करें और OTP वेरीफाई करें:

दिए गए बॉक्स में अपना 12-अंकों का आधार नंबर भरें। फिर "Send OTP" बटन पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेबसाइट पर डालें और "Verify" पर क्लिक करें।

7/7

स्टेप 5: KYC सफल होने की पुष्टि करें

यदि OTP सही है और सब कुछ ठीक रहा, तो आपको एक मैसेज मिलेगा: ✅ "Your Aadhaar has been successfully linked with your IRCTC account."अब आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो चुका है।

