Train Ticket का नया नियम, 1 अक्टूबर से पहले कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम, वरना नहीं मिलेगा कंफर्म टिकट

Important update IRCTC online ticket booking rule

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने के चांस को बढ़ाने के लिए एक नया नियम पेश किया है। इस नए रूल के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनरल (Reserve) टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत में पहले 15 मिनट के दौरान Aadhaar ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। यानी इस समय अवधि में केवल वहीं यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे जिनके IRCTC अकाउंट के साथ Aadhaar लिंक है।