Train Ticket का नया नियम, 1 अक्टूबर से पहले कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम, वरना नहीं मिलेगा कंफर्म टिकट

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने के चांस को बढ़ाने के लिए एक नया नियम पेश किया है। इस नए रूल के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनरल (Reserve) टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत में पहले 15 मिनट के दौरान Aadhaar ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। यानी इस समय अवधि में केवल वहीं यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे जिनके IRCTC अकाउंट के साथ Aadhaar लिंक है।
इस बदलाव का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक यात्री ही सीट ले सकें और बुकिंग प्रणाली में निष्पक्षता बनी रहे। ध्यान देने की बात है कि यह नई शर्त केवल ऑनलाइन बुकिंग के लिए है रेलवे के PRS काउंटरों पर टिकटों की बुकिंग प्रक्रिया वैसी ही बनी रहेगी। बता दें कि पहले से ही Tatkal टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन Aadhaar ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो चुका है।
जिन यात्रियों ने अभी तक अपने IRCTC खाते से Aadhaar लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द करना होगा, वरना वे बुकिंग विंडो के प्रारंभिक 15 मिनट में टिकट नहीं खरीद पाएंगे। जानिए कैसे करें IRCTC अकाउंट से आधार को लिंक:
स्टेप 1: IRCTC वेबसाइट पर जाएं: अपने ब्राउज़र में जाएं और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अपना यूज़रनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद, वेबसाइट के ऊपर दाईं ओर "My Account" पर क्लिक करें। वहां से "Link Your Aadhaar" या "Aadhaar KYC" का ऑप्शन चुनें।
दिए गए बॉक्स में अपना 12-अंकों का आधार नंबर भरें। फिर "Send OTP" बटन पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेबसाइट पर डालें और "Verify" पर क्लिक करें।
यदि OTP सही है और सब कुछ ठीक रहा, तो आपको एक मैसेज मिलेगा: ✅ "Your Aadhaar has been successfully linked with your IRCTC account."अब आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो चुका है।