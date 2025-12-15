Aadhaar में नाम, पता या मोबाइल बदलना है? पहले इस नंबर पर करें Call, बचेगा आपका समय और पैसे

Aadhaar Helpline Number

आज के समय में Aadhaar सबसे जरूरी पहचान पत्र है। बैंक अकाउंट खोलना हो, मोबाइल सिम लेना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या फिर KYC करानी हो हर जगह Aadhaar की जरूरत पड़ती है। लेकिन Aadhaar से जुड़े कामों में अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर Aadhaar Enrolment के लिए क्या प्रोसेस है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए UIDAI ने एक खास टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 शुरू किया है। यह नंबर आम नागरिकों को Aadhaar से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग फर्जी एजेंट्स और गलत जानकारी से बच सकें।