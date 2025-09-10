Apple ने एंड्रॉयड फोन्स से चुराए iPhone 17 सीरीज के ये फीचर्स, देखें लिस्ट

कॉपी किए गए हैं iPhone 17 सीरीज के ये फीचर्स

ऐपल बेशक इनोवेशन का दावा करता हो लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। कंपनी को एंड्रॉयड डिवाइसेज मे होने वाले इनोवेशंस को iPhone मॉडल्स का हिस्सा बनाना पड़ रहा है। iPhone 17 सीरीज में भी कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं और बदलाव देखने को मिले हैं, जो एंड्रॉयड यूजर्स को पहले से मिल रहे हैं। आइए उन फीचर्स के बारे में बताएं, जिन्हें ऐपल ने एंड्रॉयड डिवाइसेज से चोरी या कॉपी किया है।