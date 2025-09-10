better camera to 120hz display apple copied these iPhone 17 series features from Android smartphones Here is the list Apple ने एंड्रॉयड फोन्स से चुराए iPhone 17 सीरीज के ये फीचर्स, देखें लिस्ट
Apple ने एंड्रॉयड फोन्स से चुराए iPhone 17 सीरीज के ये फीचर्स, देखें लिस्ट

Apple ने एंड्रॉयड फोन्स से चुराए iPhone 17 सीरीज के ये फीचर्स, देखें लिस्ट

कैलिफोर्निया के टेक ब्रैंड Apple की ओर से iPhone 17 सीरीज लॉन्च की गई है और नए मॉडल्स को कई अपग्रेड्स दिए गए हैं। हालांकि, कुछ नए फीचर्स ऐसे हैं जो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पुराने हो चुके हैं और उनके डिवाइसेज में पहले से मिल रहे हैं।

Pranesh TiwariWed, 10 Sep 2025 03:05 PM
कॉपी किए गए हैं iPhone 17 सीरीज के ये फीचर्स

ऐपल बेशक इनोवेशन का दावा करता हो लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। कंपनी को एंड्रॉयड डिवाइसेज मे होने वाले इनोवेशंस को iPhone मॉडल्स का हिस्सा बनाना पड़ रहा है। iPhone 17 सीरीज में भी कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं और बदलाव देखने को मिले हैं, जो एंड्रॉयड यूजर्स को पहले से मिल रहे हैं। आइए उन फीचर्स के बारे में बताएं, जिन्हें ऐपल ने एंड्रॉयड डिवाइसेज से चोरी या कॉपी किया है।

120Hz ProMotion Display

हाई-रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले एक ऐसा फीचर है, जिसकी मांग iPhone यूजर्स लंबे वक्त से कर रहे थे और करते-करते थक गए थे। आखिरकार ऐपल ने iPhone 17 लाइनअप के सभी डिवाइसेज में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया है। यह फीचर कई साल पहले से एंड्रॉयड फोन्स का हिस्सा है।

3000nits की ब्राइटनेस

ऐपल ने नए iPhone 17 मॉडल्स में 3000nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर की है, जो किसी भी आईफोन के लिए सबसे ज्यादा है। आप जानते ही होंगे कि ढेरों एंड्रॉयड फोन्स में 3000nits और इससे ज्यादा तक की पीक ब्राइटनेस पहले से मिल रही है।

48MP कैमरा सेटअप

कंपनी ने iPhone 17 लाइनअप में सेंसर्स को अपग्रेड किया है और सभी प्राइमरी सेंसर अब 48MP क्षमता वाले हैं। एंड्रॉयड फोन्स में पहले ही हाई-मेगापिक्सल कैमरे मिलते रहे हैं। इसके अलावा प्रो मॉडल्स का 8x जूम पहले ही एंड्रॉयड डिवाइसेज का हिस्सा रहा है।

डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर

iPhone 17 लाइनअप को दिए गए कैमरा अपग्रेड्स में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक है। यानी अब यूजर्स प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा से एकसाथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह फीचर Samsung, Oppo, Xiaomi और Vivo जैसे ब्रैंड्स के डिवाइसेज में बहुत लंबे वक्त से मिल रहा है।

2TB स्टोरेज ऑप्शन

नए iPhone 17 Pro Max के साथ कंपनी पहली बार 2TB स्टोरेज ऑप्शन भी लेकर आई है। बता दें, Samsung Galaxy S24 Ultra और चुनिंदा अन्य फ्लैगशिप फोन्स में पहले ही यह स्टोरेज ऑप्शन मिलता है।

WiFi 7 सपोर्ट

लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर iPhone 17 सीरीज में WiFi 7 सपोर्ट ऑफर किया गया है। नए एंड्रॉयड फ्लैगशिप फोन्स जैसे- Xiaomi 14 Pro, OnePlus 12 और Samsung Galaxy S24 Ultra में यह फीचर पहले ही मिल रहा है।

फास्ट वायरलेस चार्जिंग

ऐपल ने लेटेस्ट मॉडल्स में 25W Magsafe वायरलेस चार्जिंग ऑफर की है और वहीं, Android फोन्स में लंबे वक्त से 50W तक वायरलेस फास्ट चार्जिंग का फायदा यूजर्स को मिल रहा है।

